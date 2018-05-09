Советский разведчик смеется перед расстрелом — и другие поразительные фото Второй мировой

Предлагаем вспомнить Вторую мировую войну с помощью девяти удивительных фотографий. Некоторые могут даже показаться совершенно обычными кадрами из прошлого, если бы не история, стоявшая за ними.

Источник: maximonline.ru 1. Француженку бреют наголо за связи с нацистами

После освобождения Франции от оккупантов местные жители решили разобраться со своими же — и наказать коллаборацистов, кто успел найти с немцами общий язык. В итоге около десяти тысяч французов, преимущественно женщины, испытали на себе силу народного гнева. Самым популярным наказанием стало бритье провинившейся наголо. На этом фото, сделанном 29 августа 1944 года в городе Монтелимар , увековечено бритье девушки, имевшей неосторожность сблизиться с немцами.

2. Последнее фото плота с «Армидейла»

1 декабря 1942 года у берегов Восточного Тимора японские истребители атаковали сторожевой корабль австралийских ВМС «Армидейл». Большая часть экипажа погибла вместе с кораблем, а немногим выжившим удалось соорудить из остатков спасательных лодок плот. Это фото сделано с морского патрульного самолета (летающей лодки) «Каталина» 8 декабря, спустя неделю после гибели «Армидейла». Из-за высоких штормовых волн «Каталина» в тот день не смогла приземлиться и помочь 20 обитателям плота. Больше его не видели.

3. Слон пашет вместо лошади

На войну призывают не только людей, но и лошадей. И кто-то должен выполнять лошадиный объем работы в тылу — да кто угодно, хоть бы и цирковой слон. Собственно, на фото видно, как слон из цирка братьев Амар пашет в оккупированной Франции в 1941 году.

4. Казнь генерала Достлера

Немецкий генерал пехоты Антон Достлер был казнен американцами в итальянской провинции Казерта по обвинению в убийстве 15 военнослужащих американской диверсионной группы. Его казнь, состоявшаяся 1 декабря 1945 года, была тщательным образом задокументирована и на фото, и на кинопленке. Показательнее не бывает.

5. Эсэсовцы молятся Аллаху

13-я горная дивизия СС «Ханджар» была сформирована в 1943 году, спустя два года после захвата немцами Сараева и провозглашения марионеточного Независимого государства Хорватия . Формировалась дивизия из добровольцев боснийцев-мусульман и в лучшие свои времена достигала численности до 26 000 человек.

6. Русский разведчик смеется перед расстрелом

Советский разведчик улыбается в камеру, хотя знает, что через секунду финский офицер застрелит его. Фото было сделано в заснеженном лесу Восточной Карелии в ноябре 1942 года, но впервые обнародовано министерством обороны Финляндии лишь в 2006 году. Во время Второй мировой войны оно было засекречено, так как финское правительство боялось, что фото может быть использовано на благо советской пропаганды.

7. «Летающие тигры» в небе над Китаем

Во время войны США помогали Китаю как могли. Например, в 1941-1942 гг. на стороне Китая сражалось добровольческое военно-воздушное подразделение под названием «Летающие тигры». Для формирования подразделения в Китай было направлено 99 самолетов «Кёртис Р-40», но китайские летчики отказались их осваивать, заявив, что они все равно ни в какое сравнение не идут с японскими «Зеро». Тогда в «Летающие тигры» начали вступать добровольцы-американцы. «Тигры» делились на три эскадрильи: «Адамы и Евы», «Ангелы ада» и «Медведи панда». Конкретно на фото — «Ангелы ада» в 1942 году.

А на этой фотографии мы видим, как обслуживающий персонал крупнейшего нацистского лагеря смерти весело проводит досуг — прямо как обычные люди. На дворе 1942 год.

9. Ночь Победы