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Игорь Брынцалов и Сергей Юров возложили цветы к Вечному огню в Балашихе
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Игорь Брынцалов и Сергей Юров возложили цветы к Вечному огню в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров возложили цветы к Вечному огню в День Победы.
Торжественный митинг состоялся на площади Славы в Балашихе. В нем также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, школьники, студенты и жители города. Участники митинга почтили память павших в годы войны минутой молчания.
Ровно 73 года назад был поднят флаг Победы над фашистами. Эта Победа добыта большой ценой, ценой жизни миллионов граждан Советского Союза. Сегодня мы живем благодаря нашим соотечественникам, которые пали на фронте, защищая нашу Родину. Мы сегодня собрались здесь, чтобы еще раз сказать им слова благодарности, вечная им память
— Игорь Брынцалов.
Председатель Мособлдумы поздравил ветеранов и жителей Балашихи с Днем Великой Победы и пожелал им здоровья и бодрости духа.
На торжественном митинге на площади Славы в Балашихе состоялся праздничный концерт при участии городских коллективов. Завершился митинг парадом военнослужащих дивизии имени
Ф. Э. Дзержинского
и академии имени Петра Великого, а также шествием «Бессмертного полка».
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