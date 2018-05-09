День Победы в Одинцове отметили митингом и марш‑парадом

В День Победы в подмосковном Одинцове прошли церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову и мемориалу Славы с Вечным огнем, также в городе состоялся марш-парад воинских подразделений, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

«Сегодня, 9 мая, в Одинцове проходят торжественные и памятные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава Одинцовского района Андрей Иванов , первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина , ветераны Великой Отечественной войны и жители Одинцовского района возложили цветы к памятнику маршалу Победы Георгию Жукову, а затем приняли участие в панихиде по погибшим в годы войны воинам у мемориала Славы с Вечным огнем», — отмечается в сообщении.

Иванов поблагодарил ветеранов за честь и отвагу, за свободу и жизнь, завоеванные в ходе сражений Великой Отечественной.

«Каждый год 9 мая мы собираемся у Вечного огня, чтобы почтить память всех, кого унесла самая страшная война в истории человечества. И мы знаем точно, что и сегодня, и через много лет на всех братских могилах, у каждого памятника, мемориала, вечного огня будут также лежать цветы и гореть огни. Как и мы сейчас, люди придут поклониться неизвестному солдату и всем героям-освободителям. Пока стоит Россия , мы будем вдохновляться подвигом наших дедов и прадедов. Их жизнь, их победа — в наших сердцах навечно», — сказал Иванов.

После этого состоялся марш-парад воинских подразделений. Военнослужащие прошли от памятника маршалу Жукову до мемориала Славы, где состоялась панихида по погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Участники акции возложили цветы и венки, а затем почтили память всех погибших минутой молчания.