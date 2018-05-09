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День Победы в Одинцове отметили митингом и марш‑парадом
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День Победы в Одинцове отметили митингом и марш‑парадом 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В День Победы в подмосковном Одинцове прошли церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову и мемориалу Славы с Вечным огнем, также в городе состоялся марш-парад воинских подразделений, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.
«Сегодня, 9 мая, в Одинцове проходят торжественные и памятные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава Одинцовского района Андрей Иванов, первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина, ветераны Великой Отечественной войны и жители Одинцовского района возложили цветы к памятнику маршалу Победы Георгию Жукову, а затем приняли участие в панихиде по погибшим в годы войны воинам у мемориала Славы с Вечным огнем», — отмечается в сообщении.
Иванов поблагодарил ветеранов за честь и отвагу, за свободу и жизнь, завоеванные в ходе сражений Великой Отечественной.
«Каждый год 9 мая мы собираемся у Вечного огня, чтобы почтить память всех, кого унесла самая страшная война в истории человечества. И мы знаем точно, что и сегодня, и через много лет на всех братских могилах, у каждого памятника, мемориала, вечного огня будут также лежать цветы и гореть огни. Как и мы сейчас, люди придут поклониться неизвестному солдату и всем героям-освободителям. Пока стоит Россия, мы будем вдохновляться подвигом наших дедов и прадедов. Их жизнь, их победа — в наших сердцах навечно», — сказал Иванов.
После этого состоялся марш-парад воинских подразделений. Военнослужащие прошли от памятника маршалу Жукову до мемориала Славы, где состоялась панихида по погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Участники акции возложили цветы и венки, а затем почтили память всех погибших минутой молчания.
Командовал марш-парадом военный комиссар городов Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского района Вячеслав Клявинь. Участниками парада стали курсанты Голицынского пограничного института ФСБ России, юнармейцы, ребята-реконструкторы в исторической форме времен Великой Отечественной войны. Проход по улице Маршала Жукова сопровождался выступлением оркестра.
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