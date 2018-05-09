Ещё
В Красноселье сэкономят на чиновниках, объединив несколько поселений в одно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноселье сэкономят на чиновниках, объединив несколько поселений в одно 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Красносельском районе могут объединить в одно несколько поселений, чтобы сократить расходы на содержание администрации, сообщает портал krasnoenews.ru.
Пока что идея находится на стадии обсуждения, но уже сейчас понятно, что зерно здравого смысла в этом есть. Депутатам сельских поселений дали время до 20 мая чтобы решить — нужны ли публичные слушания по этому вопросу в их муниципалитете.
11 мая поселковые народные избранники обсудят эту тему.
Мы сейчас обсуждаем формулу административно–территориального устройства района. Возможно, это будут объединения 1+1, три поселения, а может и четыре, есть мнения, что можно создать единое сельское поселение. Количество муниципальных образований у нас на условного жителя достаточно велико. Район по площади занимает последнее место в области, вместе с тем у нас 8 сельских поселений и 1 городское. При укрупнении мы сэкономим средства на содержание чиновничьего аппарата, но именно высшего звена — это главы, замы, а эти средства будут тратиться на работу большего числа муниципальных специалистов. Чтобы власть всегда была близка и доступна — вот главная задача, — отметил глава Красносельского района Алексей СТЕЦУРА.
k1news.ru: последние новости
Костромские школьники подключились к уборке города Парковочные войны: из-за мест для машин в Костроме разгорелся настоящий скандал Костромские ветераны станцевали «Вальс Победы»: фоторепортаж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»101
Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»60
Сменившая премьера Армения устремилась к ЕС287
США ввели новые санкции против России87
Скончался Альфред Тальковский5
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение