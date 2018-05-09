В Красноселье сэкономят на чиновниках, объединив несколько поселений в одно

В Красносельском районе могут объединить в одно несколько поселений, чтобы сократить расходы на содержание администрации, сообщает портал krasnoenews.ru.

Пока что идея находится на стадии обсуждения, но уже сейчас понятно, что зерно здравого смысла в этом есть. Депутатам сельских поселений дали время до 20 мая чтобы решить — нужны ли публичные слушания по этому вопросу в их муниципалитете.

11 мая поселковые народные избранники обсудят эту тему.

Мы сейчас обсуждаем формулу административно–территориального устройства района. Возможно, это будут объединения 1+1, три поселения, а может и четыре, есть мнения, что можно создать единое сельское поселение. Количество муниципальных образований у нас на условного жителя достаточно велико. Район по площади занимает последнее место в области, вместе с тем у нас 8 сельских поселений и 1 городское. При укрупнении мы сэкономим средства на содержание чиновничьего аппарата, но именно высшего звена — это главы, замы, а эти средства будут тратиться на работу большего числа муниципальных специалистов. Чтобы власть всегда была близка и доступна — вот главная задача, — отметил глава Красносельского района Алексей СТЕЦУРА.