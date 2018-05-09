Парадные коробки дивизии им. Дзержинского и академии РВСН прошли маршем по улицам Балашихи

Парадные коробки Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского и Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошли маршем по улицам Балашихи в День Победы, сообщил командующий парадом Александр Сивачев.

Сегодня по традиции после Парада Победы на Красной площади военнослужащие военной академии имени Петра Великого, дивизии имени Ф. Э. Дзержинского, а также кадеты прошли по улицам Балашихи. Впервые за долгое время парад сопровождался оркестром. Удар барабанов всегда помогает при строе

— Александр Сивачев.

Академия имени Петра Великого участвует в параде в Балашихе с 2016 года. Всего по улицам города под оркестр дивизии имени Ф. Э. Дзержинского промаршировали 400 военнослужащих и 200 кадетов.

Парадные расчеты прошли на проспекте Ленина возле мемориала Славы сразу по окончании торжественного митинга. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов , глава Балашихи Сергей Юров , ветераны, школьники и студенты, а также жители города. В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе также на торжественном митинге у сквера Победы прошли парадные коробки Саратовского военного училища Росгвардии.

Глава Балашихи Сергей Юров поздравил жителей города с 73‐й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в ходе торжественного митинга на площади Славы.