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Ирак закроет сухопутные въезды в страну и аэропорты в день выборов
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Ирак закроет сухопутные въезды в страну и аэропорты в день выборов 

Говорит Москва 1 час назад
Въезды будут закрыты в течение суток.
Выборы в парламент пройдут 12 мая. В них будут участвовать 320 политических партий, коалиций и выборных списков.
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