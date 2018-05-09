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Более миллиона одновременно человек спели «Катюшу»
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Более миллиона одновременно человек спели «Катюшу» 

360tv.ru 1 час назад
Более миллиона человек одновременно спели «Катюшу» в России и за границей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Жителей разных городов объединил флешмоб «Споем вместе», который организовали телеканал «Россия» и социальная сеть «Одноклассники».
По словам главы службы новых медиа телеканала «Россия» Антона Коробкова-Землянского, акция готовилась в течение месяца. Пользователи «Одноклассников» сами записывали свое исполнение на видео дома, на работе, в музыкальных школах и даже в казармах. Самые необычные видеоролики войдут в сборный музыкальный клип, который опубликуют в День Победы.
Присоединиться к флешмобу еще можно во время шествия «Бессмертного полка» по Тверской улице.
Россия никогда не позволит переписать историю Великой Отечественной войны и будет бороться с любыми попытками фальсификаций, заявил президент страны Владимир Путин в ходе своего выступления на параде в честь 73‐й годовщины Победы. Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны делает нынешних россиян сильнее, заявил президент России.
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