Более миллиона одновременно человек спели «Катюшу»

Более миллиона человек одновременно спели «Катюшу» в России и за границей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Жителей разных городов объединил флешмоб «Споем вместе», который организовали телеканал «Россия» и социальная сеть «Одноклассники».

По словам главы службы новых медиа телеканала «Россия» Антона Коробкова-Землянского, акция готовилась в течение месяца. Пользователи «Одноклассников» сами записывали свое исполнение на видео дома, на работе, в музыкальных школах и даже в казармах. Самые необычные видеоролики войдут в сборный музыкальный клип, который опубликуют в День Победы.

Присоединиться к флешмобу еще можно во время шествия «Бессмертного полка» по Тверской улице.