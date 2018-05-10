Центральный район Волгограда утонул в мусоре после праздников 

Центр Волгограда наводнили кучи мусора после 9 мая.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», после празднования Дня Победы и проведения Кубка России по футболу урны города оказались завалены мусором. Отходы не помещались в них и были разбросаны около них на асфальте. Особенно много мусора валялось возле урн, расположенных на территориях, прилегающих к «Волгоград Арене». Коммунальщики не успевали убирать горы бутылок, пакетов и пластиковых контейнеров. Чисто было только непосредственно на стадионе. На нем еще с первого тестового матча стояли огромные баки для раздельного сбора мусора. Маленькие городские урны оказались не готовы к испытанию праздниками. Напомним, на финал Кубка России на «Волгоград Арену» пришло более 40 000 человек, еще столько же посетило Мамаев курган.