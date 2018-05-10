Главный раввин Москвы: исламские лидеры Туниса помогут в борьбе с экстремизмом в Европе

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Имамы Туниса и еврейские общины Европы будут вести совместную работу по противодействию религиозному экстремизму, рассказал ТАСС в четверг глава Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт по итогам визита в Тунис.

"Терроризм — это опасность, которая на сегодняшний день, к сожалению, существует вне зависимости от страны проживания — будь то Тунис или страны Европы. На встрече с министром религии Туниса Ахмедом Адумом мы заключили соглашение о том, что будем вести работу в рамках нашей еврейско-мусульманской конференции и приглашать тунисских имамов принять участие в нашей работе. Стоит учесть, что тунисские имамы очень востребованы в странах Бенилюкса именно благодаря своей умеренности и вкладу в борьбу с религиозным экстремизмом", — сказал он.

По словам Гольдшмидта, в ходе визита также был затронут вопрос об организации туристических поездок на остров Джерба.

"Хочется отметить, что еврейское наследие Туниса действительно потрясает, особенно старинная синагога. С министерством туризма Туниса мы договорились о том, что будем поддерживать поездки еврейских групп на Джербу, особенно учитывая тот факт, что на острове есть все необходимое — кошерная еда, синагога", — отметил глава СРЕ.

"Это действительно уникальный визит, когда еврейская делегация приезжает в арабскую страну по инициативе властей этой страны. Встречи были очень важными для нас, так как мы ведем активную деятельность в направлении развития диалога между евреями и мусульманами", — добавил Пинхас Гольдшмидт.

Еврейская община Туниса составляет 1400 человек, 1200 из которых проживает на острове Джерба, Несмотря на малочисленность, на Джербе действует синагога, еврейская школа, а также строится школа для еврейских девочек.