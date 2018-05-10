Главный раввин Москвы договорился с муфтием Туниса о сотрудничестве

МОСКВА , 10 мая — РИА Новости . Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт во главе делегации Совета раввинов Европы (СРЕ) посетил еврейские места Туниса , встретился с мусульманскими лидерами страны и договорился с ними о сотрудничестве в профилактике терроризма и экстремизма, сообщил РИА Новости в четверг сам раввин.

"Терроризм — это опасность, которая на сегодняшний день, к сожалению, существует вне зависимости от страны проживания — будь то Тунис или страны Европы. Но правительство Туниса развивает толерантность в обществе, как и тунисские имамы, которые очень востребованы в странах Бенилюкса благодаря своим умеренным взглядам", — сказал Гольдшмидт по итогам завершившейся на этой недели поездки в Тунис.

В ходе почти недельного тунисского визита делегация Совета раввинов Европы приняла участие в межрелигиозной конференции и встретилась с муфтием Туниса Усманом Баттых. Участники поездки отметили, что правительство Туниса прикладывает большие усилия для борьбы с экстремизмом. Стороны обсудили детали работы по профилактике экстремизма и терроризма и перспективы сотрудничества в этой области.

"Это действительно уникальный визит, когда еврейская делегация приезжает в арабскую страну по инициативе властей этой страны. В Джербе находится одна из самых древних еврейских общин мира, и, несмотря на то, что большая часть евреев покинули страну, существующая община развивается. Благодаря этому визиту, у нас есть возможность поблагодарить правительство Туниса за поддержку тунисских евреев", — добавил Гольдшмидт.

По его словам, интернет разрушает стены между странами, религиями, разными слоями общества, и «важно встречаться и развивать отношения между мусульманами и евреями». «Наш визит в Тунис — доказательство того, что мусульманская сторона в этом также заинтересована», — пояснил главный раввин Москвы. В частности, во время поездки он договорился с министерством туризма Туниса о поддержке поездок еврейских групп на Джербу, где есть синагога.

Выступая на межрелигиозной конференции в Тунисе, Гольдшмижт также вспомнил о тех тунисцах, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, рискуя собственной жизнью.