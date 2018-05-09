Ещё
Смолов может перебраться в «Вулверхэмптон»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смолов может перебраться в «Вулверхэмптон» 

Свободная пресса 1 час назад
Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов привлёк внимание ещё одного английского клуба. Интерес к 28-летнему игроку проявляет «Вулверхэмптон», двумя неделями ранее оформивший выход в Премьер-Лигу, сообщает Daily Mail.
Как сообщает источник, «волки» планируют провести масштабную трансферную кампанию, чтобы усилить состав перед выступлением в элитном английской дивизионе, и считают, что российский бомбардир смог бы стать одним из лидеров команды.
По информации издания, «Вулверхэмптон» готов заплатить за Смолова 13,5 миллионов евро.
Напомним, ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» хочет приобрести его одного игрока из РФПЛ — форварда казанского «Рубина» Сердара Азмуна.
Новости футбола: Черчесов принял решение не вызывать Глушакова на чемпионат мира
Свободная пресса: последние новости
Кремлёвский «штрафбат»: Рогозин, Шувалов, Дворкович Америка согласилась на Третью мировую Российский АПК: Гордеев задвигает разбогатевшего Ткачева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»98
Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»53
Сменившая премьера Армения устремилась к ЕС263
США ввели новые санкции против России84
Скончался Альфред Тальковский5
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение