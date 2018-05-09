Смолов может перебраться в «Вулверхэмптон»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов привлёк внимание ещё одного английского клуба. Интерес к 28-летнему игроку проявляет «Вулверхэмптон», двумя неделями ранее оформивший выход в Премьер-Лигу, сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, «волки» планируют провести масштабную трансферную кампанию, чтобы усилить состав перед выступлением в элитном английской дивизионе, и считают, что российский бомбардир смог бы стать одним из лидеров команды.

По информации издания, «Вулверхэмптон» готов заплатить за Смолова 13,5 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» хочет приобрести его одного игрока из РФПЛ — форварда казанского «Рубина» Сердара Азмуна.

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