Сегодня утром ученики со всего Ямала встретились с главой региона Дмитрием Кобылкиным

Старшеклассники из всех муниципальных образований автономного округа участвовали в мероприятиях, посвященных 73-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в пресс-службе главы региона, поощрительную поездку организовали для школьников, особо отличившихся в учебе и общественной деятельности. В рамках визита они посетили окружную национальную библиотеку, музейно-выставочный комплекс и другие учреждения, поучаствовали в акции «Вахта памяти». Для них организовали презентацию реализуемых на Ямале проектов, провели экскурсию по улицам города и природно-этнографическому комплексу в Горнокнязевске.

Сегодня утром ученики встретились с главой региона.

— Благодарю вас за то, что вы приехали в окружную столицу. Нам с вами предстоят парад, встреча с ветеранами — думаю, впечатлений будет много. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше, и наша с вами задача — сохранить память и передать своим детям, — приветствовал юных гостей города Дмитрий Кобылкин

Губернатор общался со старшеклассниками в МВК имени Шемановского, где продолжает работать выставка «Три битвы», посвященная крупнейшим сражениям, предопределившим победу СССР в Великой Отечественной войне. Вместе с ямальскими чиновниками школьники освежили в памяти страницы истории, запечатленной на снимках военных фотокорреспондентов.

— Фотографии — самый точный документ. Ты не пишешь картину, не добавляешь свои впечатления, все события запечатлены в подлинном виде. Приятно, что встреча прошла в стенах музейно-выставочного комплекса и мы успели познакомить ребят с выставкой, — говорит директор МВК Татьяна Копцева. — И очень понравилось их неравнодушие — еще до начала экскурсии, гуляя по залу, они вдумчиво рассматривали снимки, задавали вопросы.

Ученики с главой региона побеседовали за чашкой чая. Анастасия Кожевина из Шурышкарского района подарила Дмитрию Кобылкину книгу памяти муниципального образования и предложила с помощью ямальских телевизионщиков на основе документов, семейных архивов и интервью с участниками войны снять на Ямале цикл документальных фильмов, которые стали бы пособиями на уроках истории. Губернатор идею поддержал. Поговорили и о современном положении округа и управлении им, о политике. После школьников ждал праздник. Сегодня вместе с тысячами горожан они прошли в колонне «Бессмертного полка».

А руководителей региона и окружной столицы ждала встреча с ветеранами. После торжественного митинга на главной площади города и возложения цветов к Вечному огню Дмитрий Кобылкин и Иван Кононенко пообщались с участниками и свидетелями войны в салехардском центре детского творчества. Напомним, ранее в Салехарде уже был организован торжественный прием, на котором губернатор присутствовать не смог. В этот раз за вклад в Победу он поблагодарил ямальцев лично. Коллективы городского учреждения выступили перед ними с концертом.

— Тем, что мы имеем возможность жить, работать, воспитывать детей, мы обязаны только нашим ветеранам. Желаю им здоровья, здоровья и еще раз здоровья, чтобы как можно дольше оставаться в строю. И поздравляю их — и всех нас, горожан, — с этим замечательным святым праздником, — сказал Иван Кононенко.