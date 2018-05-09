Современные строители приняли участие в шествии «Бессмертный полк»

Коллектив Московского метростроя принял участие в ежегодной международной акции «Бессмертный полк», чтобы почтить память героев-метростроевцев, проявивших мужество и доблесть при защите родины.

С первых дней Великой Отечественной войны инженеры, проходчики, бригадиры отправились на фронт. 53 метростроевца получили звезды Героя Советского Союза и один — Героя Российской Федерации . На их долю выпало не только защищать передовые рубежи, но и возводить оборонительные сооружения, восстанавливать страну, открывать новые станции — трудиться, не жалея себя. Еще 23 метростроевца были удостоены другой высокой государственной награды — звания Героя Социалистического Труда.

Для участия в шествии были изготовлены транспаранты с портретами метростроевцев — дважды Героя Советского Союза Алексея Рязанова (именно он сбил первый вражеский самолет 22 июня 1941 года), легенды подводного флота Александра Морухова, летчиков-асов Анны Тимофеевой-Егоровой, Сергея Феоктистова , Евгения Меншутина, Бориса Окрестина, Владимира Наржимского, Луки Муравицкого и многих других, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю нашей страны.

Ко Дню Победы по инициативе руководства Московского метростроя также издана книга «Герои-метростроевцы: фронт и тыл». Это первая попытка собрать в одном издании рассказы и очерки о выдающихся героях-метростроевцах.

ТРАНСЛЯЦИЯ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»