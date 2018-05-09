В Тюмени суд закрыл пожароопасный торговый дом

Фундамент шестиэтажного здания заложили, когда областные власти решили закрыть «позорящий Тюмень » уличный вещевой рынок в самом центре города. Лавочникам и лотошникам предложили стать дольщиками — выкупить будущие площади. Согласились свыше ста предпринимателей. В начале 2007-го торговый дом площадью 12 тысяч квадратов торжественно открыли.

Со временем здесь разместились несколько сотен магазинов и магазинчиков, кафе, сервисы, офисы. По концентрации торгующих на единицу площади «Центральный» остался тем же рынком, только стал опрятным, теплым, высотным. Не у всякого покупателя выдерживали нервы при посещении сей скученной розницы: сложно сориентироваться в проходах, напоминающих лабиринты, найти выход с этажа. Новички часто блуждают. Растерялись и проверяющие — сотрудники МЧС прокуратуры : а что будет, когда случится ЧС и людей охватит паника?

При контрольном запуске оповещения об эвакуации выяснилось следующее. Работники ТД подчас и не подозревали, что они обязаны организовать вывод посетителей. На пятом этаже проход к запасному выходу перекрыт. На четвертом система оповещения не сработала. Система автоматического пожаротушения неисправна, дымоудаление не функционирует. Словом, системный сбой. Только это не компьютер — клавишей не перезагрузишь.

УК намерена как можно быстрее исправить огрехи. Только почему об очевидных рисках задумались лишь после прихода приставов?

Центральный райсуд Тюмени сначала оштрафовал ТД на 200 тысяч рублей (это максимальная сумма, предусмотренная Административным кодексом для столь запущенных случаев), затем приостановил работу объекта. На следующем заседании будет рассмотрен иск прокуратуры к 253 собственникам помещений и управляющей компании «Центр» о запрете эксплуатации здания «до полного и фактического устранения выявленных нарушений». Таковых насчитали свыше сотни.

Владельцы и арендаторы, не ожидавшие столь крутого поворота, подсчитывают ущерб, обсуждают варианты действий. Одни предлагают идти в правительство области — просить о снисхождении, ведь не у дел остались сотни наемных работников. Другие консультируются с юристами, оценивая шансы взыскать убытки с УК, а то и оспорить судебный вердикт.

Тем временем руководитель управляющей компании Ольга Кавалерова говорит о достигнутом между предпринимателями согласии, о всеобщем порыве как можно быстрее исправить огрехи, забыв о праздниках и выходных днях. Все правильно: время — деньги. Только почему об очевидных рисках для покупателей задумались лишь после прихода приставов?