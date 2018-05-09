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На юге Волгограда пожарные три часа тушили двухэтажный дом
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На юге Волгограда пожарные три часа тушили двухэтажный дом 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 9 мая, в полдень загорелся деревянный двухэтажный дом. На то, чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось три часа.
— Сообщение о пожаре на улице Палласовской поступило на пульт диспетчера в 12:30, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Тушение пожара осложнялось тем, что здание полностью построено из дерева. Ликвидировать пожар удалось в 15:30.
В результате происшествия никто из людей не пострадал. По сведениям МЧС, в загоревшемся сегодня двухэтажном доме никто уже не проживает.
— Причины пожара в Красноармейском районе устанавливаются, — говорят в региональном управлении МЧС. — Убедительно просим жителей Волгограда соблюдать меры пожарной безопасности. Объясните детям, что игры с огнем могут стать причиной опасных пожаров.
Спасатели напоминают номера телефонов, по которым следует звонить в случае пожаров. Это 01 для стационарных телефонов и 101 для мобильных. Ваше сообщение о задымлении или открытом огне может спасти имущество и жизни людей.
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