На юге Волгограда пожарные три часа тушили двухэтажный дом

В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 9 мая, в полдень загорелся деревянный двухэтажный дом. На то, чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось три часа.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. По сведениям МЧС, в загоревшемся сегодня двухэтажном доме никто уже не проживает.

— Причины пожара в Красноармейском районе устанавливаются, — говорят в региональном управлении МЧС. — Убедительно просим жителей Волгограда соблюдать меры пожарной безопасности. Объясните детям, что игры с огнем могут стать причиной опасных пожаров.

Спасатели напоминают номера телефонов, по которым следует звонить в случае пожаров. Это 01 для стационарных телефонов и 101 для мобильных. Ваше сообщение о задымлении или открытом огне может спасти имущество и жизни людей.