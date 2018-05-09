В День Победы Владимир Путин разогнал тучи над Верхней Пышмой

В Верхней Пышме состоялось празднование Дня Победы. О том, как прошли праздничные мероприятия, сообщает в среду, 9 мая, «АиФ-Урал»

Еще утром 9 мая в небе над Верхней Пышмой не было ни облака, светило яркое солнце. Погода радовала теплом, а в душе таилась надежда на то, что прогнозы синоптиков не сбудутся хотя бы в этот раз. Однако буквально за полчаса стало пасмурно, начал накрапывать мелкий дождик.

В 10.30 часов у Вечного огня началась торжественная церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю. К этому моменту разразился настоящий ливень, как будто сама природа была в настроении скорби и печали и оплакивала погибших в годы Великой Отечественной войны солдат. Тем не менее, непогода не испугала верхнепышминцев: ветераны, солдаты, несущие почетный караул, взрослые и дети стойко прошли через это испытание, укрывшись от дождя под зонтами и дождевиками. После минуты молчания собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику и стеле с именами жертв страшной войны.

К 12 часам погода стала налаживаться, дождь закончился, хотя на небе все еще было пасмурно. Возле технического университета УГМК в этот момент началась акция «Вальс Победы». Больше 100 пар: школьники, студенты, ветераны, учителя закружились в танце под песни военных лет. Выступление танцоров было эмоциональным и искренним. Под особым впечатлением оказались наблюдавшие за действом дети.

Парад Победы прошел в Верхней Пышме позже, чем в Екатеринбурге Москве . Согласно плану, мероприятие должно было начаться в 13.30, но в итоге немного запоздало. Когда на большом экране возле ДК «Металлургов» начали показывать торжественную речь Владимира Путина , небо над Верхней Пышмой вдруг прояснилось, тучи разошлись, выглянуло яркое солнце. Многие горожане обрадовались этому и встретили перемену погоды восторженными возгласами.

Со сцены уральцев с Днем Победы поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . Он вспомнил о той роли, которую сыграли Средний Урал и Верхняя Пышма в Великой Отечественной войне. «Свердловская область внесла неоценимый вклад в победу, сотни тысяч уральцев воевали на фронте и трудились в тылу. Тысячи заводов, эвакуированных на Урал, выпускали оборонную продукцию. Пышминская медь разила врага во время ожесточенной обороны страны и во время контрнаступления наших войск», — отметил Евгений Куйвашев. После этого слово взял командующий войсками Центрального Военного округа, генерал-лейтенант Александр Лапин . Свою речь он завершил распоряжением для военных и воспитанников кадетских и суворовских училищ, уже выстроившихся в колонны вдоль Успенского проспекта.

«Равнение на право! Шагом марш!», — прозвучало с трибуны, после чего войска начали движение. Среди колонн были даже совсем маленькие дети — будущие защитники Отечества, многие из них были рады своему участию в параде Победы, улыбались, оглядывались по сторонам и изо всех сил пытались идти стройным шагом, хоть это получалось и не всегда.

После этого в колонне прошла военная техника. По сравнению с прошлым годом в этот раз машин оказалось чуть меньше — всего около 20 единиц, к тому же, в параде не принимали участие ретро автомобили, которые, по всей видимости, стали частью экспозиции недавно открывшегося музея автотехники УГМК.

Тем не менее верхнепышминцы смогли увидеть легендарную технику военных лет, среди которых были мотоцикл «Урал» М-72, танки Т-34 и американский М4 «Шерман», первый советский дизельный трактор «Сталинец», установку «Катюша» и водоплавающий автомобиль ДЮК-353.

Завершилось торжественное мероприятие акцией «Бессмертный полк». Тысячи горожан прошли по главной улице Верхней Пышмы с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Колонна была очень большой и казалась чуть ли не бесконечной. Некоторые зрители оказались очень эмоциональны и от такого зрелища не смогли сдержать слез.