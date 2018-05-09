Ещё
Почему Швеция сохранила нейтралитет во Вторую мировую войну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему Швеция сохранила нейтралитет во Вторую мировую войну 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
В 1938 году журнал Life отнёс Швецию к числу стран с самым высоким уровнем жизни. Стокгольм, отказавшись от всеевропейской экспансии после многочисленных поражений от России в XVIII веке, не был настроен менять масло на пушки и теперь. Правда, в 1941-44 годах на стороне Финляндии против СССР на разных участках фронта сражались рота и батальон подданных короля Густава — но именно в качестве добровольцев, которым его величество не мог (или не хотел?) мешать — общим числом около тысячи бойцов. Небольшие группы шведских нацистов имелись также в некоторых частях СС. [С-BLOCK]
Есть мнение, что Гитлер не напал на Швецию якобы из сентиментальных соображений, считая её жителей чистокровными арийцами. Подлинные причины сохранения нейтралитета Тре Крунур, конечно, лежали в плоскости экономики и геополитики. Со всех сторон сердце Скандинавии окружали подконтрольные Рейху территории: союзная Финляндия, а также захваченные Норвегия и Дания. При этом вплоть до поражения в Курской битве Стокгольм предпочитал не ссориться с Берлином (скажем, официально принимать бежавших от холокоста датских евреев было разрешено только в октябре 1943-го). Так что даже в конце войны, когда Швеция прекратила поставлять Германии дефицитную железную руду, в стратегическом смысле оккупация нейтрала ничего бы не изменила, заставив лишь растянуть коммуникации вермахта. [С-BLOCK]
Не знавший ковровых бомбардировок и репараций имущества, Стокгольм встретил и проводил Вторую мировую оживлением многих сфер экономики; например, будущая всемирно известная компания IKEA была основана именно в 1943 году.
Русская семерка: последние новости
День Победы: почему в СССР 17 лет не отмечали этот праздник Какие ошибки Гитлера привели к поражению Германии во Второй мировой Дезертиры на Афганской войне: сколько их было
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»102
Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»63
Сменившая премьера Армения устремилась к ЕС314
США ввели новые санкции против России87
Скончался Альфред Тальковский5
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение