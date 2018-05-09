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С военной базы в США сбежал агрессивный робот
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С военной базы в США сбежал агрессивный робот 

Свободная пресса 1 час назад
Агрессивно настроенный военный робот сбежал с секретной базы в США. Инцидент произошел в Джорджии. Известно, что уникальный дезертир отличается агрессивным характером. Сейчас на территории штата уже начата масштабная операция по поискам робота. Такая информация появилась сразу в нескольких местных СМИ, сообщает Vistanews.
По неподтвержденной информации, робот уже совершил нападение на двух американцев, один из которых скончался, а второй был доставлен в больницу в критическом состоянии. Пострадавший успел сообщить, что напавший робот действовал крайне агрессивно и даже жестоко. К поискам сбежавшего робота привлечены все спецслужбы, работы усложняются особым статусом секретности.
Официального подтверждения информация о сбежавшем роботе — агрессоре пока не поступало.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что роботы убьют всех людей через 59 лет. Британские ученые из Оксфорда считают, что уже к 2075 году искусственный интеллект погубит все человечество. Такого мнения, в частности, придерживается известный оксфордский теоретик Ник Бостром. Он предлагает полностью избавиться от искусственного интеллекта, так как с его стороны будет расти угроза. По словам философа, к 2022 году искусственный интеллект начнет мыслить на 10% как человек, к 2040 году — на 50%, а к 2075 году мыслительные процессы робота будут неотличимы от человеческих.
Новости по теме: Через 30 лет роботы заменят половину работающих землян
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