С военной базы в США сбежал агрессивный робот

Агрессивно настроенный военный робот сбежал с секретной базы в США . Инцидент произошел в Джорджии. Известно, что уникальный дезертир отличается агрессивным характером. Сейчас на территории штата уже начата масштабная операция по поискам робота. Такая информация появилась сразу в нескольких местных СМИ, сообщает Vistanews.

По неподтвержденной информации, робот уже совершил нападение на двух американцев, один из которых скончался, а второй был доставлен в больницу в критическом состоянии. Пострадавший успел сообщить, что напавший робот действовал крайне агрессивно и даже жестоко. К поискам сбежавшего робота привлечены все спецслужбы, работы усложняются особым статусом секретности.

Официального подтверждения информация о сбежавшем роботе — агрессоре пока не поступало.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что роботы убьют всех людей через 59 лет. Британские ученые из Оксфорда считают, что уже к 2075 году искусственный интеллект погубит все человечество. Такого мнения, в частности, придерживается известный оксфордский теоретик Ник Бостром. Он предлагает полностью избавиться от искусственного интеллекта, так как с его стороны будет расти угроза. По словам философа, к 2022 году искусственный интеллект начнет мыслить на 10% как человек, к 2040 году — на 50%, а к 2075 году мыслительные процессы робота будут неотличимы от человеческих.

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