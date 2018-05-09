На Северном Кавказе в День Победы прошли шествия, парады и скачки

ПЯТИГОРСК/ НАЛЬЧИК /ГРОЗНЫЙ, 9 мая — РИА Новости . Многотысячные шествия «Бессмертного полка», военные парады и скачки прошли в регионах Северного Кавказа в День Победы, сообщили РИА Новости представители местных органов власти.

Ставрополе на параде Победы впервые был представлен тактический ракетный комплекс «Искандер», сообщили в пресс-службе губернатора региона.

По данным властей, в военном параде на главной площади краевой столицы приняли участие свыше 1,4 тысячи военнослужащих, бойцов Росгвардии, сотрудников МЧС , курсантов, кадетов, представителей Ставропольского казачьего округа Терского казачьего войска, юнармейцев. В параде Победы приняло участие 49 единиц боевой техники.

В небе пролетели легкие самолеты авиаклубов края, первый из которых пронес над городом Знамя Победы.

"Копию Знамени Победы, площадью 200 квадратных метров, переданную Ставропольскому краю Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое Братство», пронесли ветераны боевых действий, воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища", — отметили в пресс-службе.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» во время репетиции Парада Победы на военном полигоне «Алабино»

В День Победы в Ставрополе состоялось традиционное шествие колонны «Бессмертного полка». В нём приняли участие около 60 тысяч жителей города и края. В целом по Ставрополью участниками марша «Бессмертного полка» стали около 170 тысяч человек, сообщили в пресс-службе губернатора.

Враждебная политика Америки

Парад Победы в Грозном прошел на проспекте им. Ахмата-Хаджи Кадырова, напротив мечети «Сердце Чечни». В нем приняли участие, по официальным данным, свыше 200 военнослужащих и 100 единиц техники: БМП, БТР, бронированные автомобили «Тигр», "Камаз" , «УРАЛ». Впервые на параде были представлены военные багги «Чаборз М-3», и «Чаборз М-6», разработанные в Чечне и уже используемые российскими военнослужащими в Сирии в выполнении боевых задач. На площадь в Грозный также впервые вывели системы реактивного залпового огня — легендарную «Катюшу».

Глава Чечни Рамзан Кадыров на параде Победы в Грозном напомнил о враждебной политике США против России и долге перед Отечеством в «сложное время».

"Мы с вами живем в сложное время. Америка и ее союзники фактически открыто ведут враждебную политику против России. Это обязывает нас всегда быть готовыми к защите Отечества… На этой площади находятся тысячи отважных сотрудников правоохранительных органов и силовых ведомств, готовых в любую минуту выполнить приказ верховного главнокомандующего", — заявил Кадыров, выступая на параде честь 73— й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Прага, Он отметил, что победа над фашизмом была одержана благодаря единству народов СССР, их мужеству и бесстрашию, подчеркнув при этом, что «подвиг наших солдат помнят спасенные от фашизма Минск и Киев, Варшава Вена и София».

По его словам, достойный вклад в эту победу внесли также лучшие сыны чеченского народа, которые участвовали во всех крупных сражениях ВОВ, в Ленинграде , обороне Сталинграда, во взятии Кенигсберга и Берлина.

"Сотни сыновей чеченского народа и сегодня несут нелегкую службу в Сирии, защищая мирное население от «Иблисского государства» ( ИГ , террористическая организация, запрещенная в России — ред.). Их героизм и мужество по достоинству оценены руководством страны и военным командованием", — напомнил глава Чечни.

Из поколения в поколение

Торжественные мероприятия в Кабардино-Балкарии начались у мемориала «Вечный огонь славы» и памятника Героям Советского Союза, кавалерам орденов Славы трех степеней в городском парке Нальчика.

Затем от площади 400-летия единения народов России и Кабардино-Балкарии до площади Согласия прошли тысячи участников акции «Бессмертный полк». В колонне вместе с внучкой, которая несла портрет прадеда, прошел и глава республики Юрий Коков

Ровно в полдень на республиканском ипподроме начались скачки, посвященные 73-й годовщине Победы. Завершатся торжества в 21.00 праздничным салютом на площади Абхазии в Нальчике.

Встречи с ветеранами в Ингушетии

В Ингушетии празднование Дня Победы началось на мемориале памяти и славы в Назрани с возложения венков и цветов к плитам с именами уроженцев республики, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

А в столице республики Магасе прошел парад, участие в котором приняли учащиеся Горского кадетского корпуса, военнослужащие дислоцирующихся в регионе частей, расчеты МЧС, службы судебных приставов, Росгвардии, МВД, а также юнармейцы. После парада глава республики Юнус-Бек Евкуров пообщался с ветеранами и членами их семей.

В шествии «Бессмертного полка» по главной улице Магаса, по данным местных властей, участвовало около 15 тысяч жителей республики, в том числе дети сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

Накануне праздника в столице Ингушетии прошел парад ретро-автомобилей, во время которого по улицам города проехали 73 автомобиля отечественного производства.

Воевал каждый пятый

Вячеслав Битаров. Во Владикавказе прошел традиционный военный парад 58-й общевойсковой армии. «На фронтах Великой Отечественной войны сражался каждый пятый житель республики, более половины из них не вернулись с фронта. Мы горды тем, что в славной военной летописи есть имена наших героев», — отметил глава Северной Осетии

Перед многочисленными зрителями по брусчатке проследовали автомобили повышенной проходимости, колонна бронетранспортеров БТР 82-А, модернизированная реактивная система залпового огня «Торнадо», принятая на вооружение в 2013 году, впервые в торжественном марше приняли участие ракетные комплексы «Искандер», с этого года находящиеся на вооружении 58-й армии, сообщили в администрации Владикавказа.

Потомки героев во главе «Бессмертного полка» в КЧР В Карачаево-Черкесии в акции «Бессмертный полк» приняли участие 70 тысяч жителей региона.

Черкесске возглавили шествие родственники участников Великой Отечественной войны, удостоенных высоких государственных наград. В Карачаево-Черкесии 30 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 7 человек являются кавалерами Орденов Славы трех степеней.

В рамках празднования Дня Победы глава региона Рашид Темрезов вручил 18 фронтовикам высшую награду республики — орден " За заслуги перед Карачаево-Черкесией".

Как и в других регионах Кавказа, в Карачаево-Черкесии утром прошел военный парад. В республиканской столице праздничные мероприятия продолжились в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», где состоялся парад «Мальчиши-Кибальчиши», «Солдатский привал» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, а также концерт ансамбля «Пограничник Кавказа».