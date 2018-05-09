Показательные выступления МЧС и парашютистов прошли в честь Дня Победы

Праздничные мероприятия, посвященные 9 мая, прошли возле ТРЦ «Лотос Plaza».

Празднование Дня Победы проходит сегодня в Петрозаводске и у ТРЦ «Лотос Plaza». Здесь также угощают солдатской кашей из полевой кухни, выступают творческие коллективы, спортсмены.

Праздничная программа началась в 14.00 с торжественного возложения цветов к памятному знаку воинам-защитникам Петрозаводска, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятный знак расположен на берегу реки Неглинки, рядом с церковью Святого Пантелеймона.

Показательную программу подготовили и сотрудники МЧС , а в небе прошли выступление спортивных парашютистов Федерации парашютного спорта Республики Карелия . На площадке у торгового центра работали интерактивные площадки, где каждый желающий смог испытать себя на полосе препятствий, проявить себя в игре «Сапер» или принять участие в различных мастер-классах.

О том, как это было, смотрите в фоторепортаже нашего корреспондента.