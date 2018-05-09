На Урале депутаты помешали городу получить статус ТОР

Над этим тысячестраничным документом около года работали специалисты муниципалитета и регионального министерства инвестиций и развития. Подписанные 13 инвестсоглашений подразумевают вложения на сумму 3,1 миллиарда рублей и создание 800 рабочих мест. В марте проект заявки прошел публичные слушания, его единогласно одобрили все 98 участников. Последним штрихом как раз должны были стать изменения в генплан — определение границ ТОР, но против них проголосовали двенадцать, за — восемь депутатов.

Депутатское большинство насторожила передача полномочий: ТОР контролируется не муниципалитетом, а уполномоченными государством органами, так как именно государство дает преференции резидентам и развитие территории происходит за счет выпадающих доходов регионального и федерального бюджетов.

— Мы получили коллективное письмо: люди требуют не создавать ТОР. Когда мы потеряем полномочия, здесь могут разместить опасные производства. Мы не будем рисковать здоровьем асбестовцев, — заявили депутаты.

Дума последовательна в стремлении избегать подобных рисков. Год назад она не дала разрешения на строительство в городе сурьмяного завода, против которого подписались 12 тысяч горожан. Компания пыталась обжаловать запрет в суде, но проиграла. Возможно, именно борьбой с экологически опасным производством объясняется желание народных избранников подстраховаться в случае с ТОР и «подуть на воду».

— Несмотря на конфликт с сурьмяной компанией, все же нашлись инвесторы, которые поверили городским властям и заключили инвестиционные соглашения. Но год активной работы с бизнесом и населением просто пропал даром из-за неконструктивного решения моих коллег, которые, по сути, проголосовали за стагнацию городского округа, — подчеркивает представитель думского меньшинства Дмитрий Александрин.

Цена взаимного недоверия в Асбесте — 3,1 миллиарда недополученных инвестиций

Начальник отдела экономики администрации Асбеста Андрей Минаев еще более категоричен:

— Все, кто против ТОР, голосовали против будущего Асбеста и, значит, против своих избирателей, — заявил он.

По мнению некоторых экспертов, именно подобная категоричность с обеих сторон и неумение или нежелание детально разъяснить жителям перспективы получения статуса ТОР и привели к конфликту.

— Думаю, если бы местная власть не была такой аморфной, она бы донесла до жителей, кто именно мешает развитию города. Области сейчас, видимо, не хватает системного подхода, чтобы выстроить защиту от таких популистов, — делает вывод Гагарин.

Первым действием исполнительной власти Асбеста против представительной стало административное исковое заявление с требованием отменить решение гордумы в Свердловский облсуд. Он в рассмотрении отказал из-за неподсудности: его компетенция — рассматривать нормативные акты, а пресловутое решение таковым не является, так как не опубликовано надлежащим образом. Мэрии рекомендовали обратиться в суд общей юрисдикции. Иск подан в горсуд Асбеста.

Если требования удовлетворят до декабря, то мэрия в этом году успеет подать заявку на присвоение статуса ТОР в минэкономразвития . По правилам, ее можно направить не чаще двух раз в год, считая с даты подачи первой заявки (для Асбеста — декабрь 2017-го).

Вообще-то, экономисты со времен Фукуямы пытаются высчитать такой важный экономический показатель, как уровень доверия граждан к власти. Цена взаимного недоверия в Асбесте ясна до рубля — 3,1 миллиарда недополученных инвестиций.

комментарий

— Решение асбестовской Думы сложно назвать конструктивным. Сегодня задача администрации Асбеста — донести до каждого депутата, до каждого жителя города информацию о преимуществах ТОР. Особый статус предоставил бы большие инвестиционные возможности Асбесту, ведь главная цель — снижение зависимости моногорода от деятельности градообразующих предприятий, создание новых рабочих мест. Считаю, и мэрия, и Дума должны объединиться для ускорения роста экономики города и повышения качества жизни в нем.