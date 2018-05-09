В шествии «Бессмертного полка» приняли участие тысячи петербуржцев

Тысячи петербуржцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая, которое завершилось на Дворцовой площади, где в 17:00 начался праздничный концерт, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В колонне был замечен губернатор Петербурга Георгий Полтавченко с портретом брата дедушки, который погиб в бою под Сталинградом в 1942 году.

«В основе «Бессмертного полка» лежит светлая память людей, которые не вернулись с войны. Тех людей, которые подарили нам возможность собираться под этим солнышком теплым, вспоминать их, радоваться тому, что мы живы, тому, что мы созидаем страну, что мы живем в самой великой стране, лучшей стране мира. Это благодаря тем людям, которых сегодня уже нет», -сказал губернатор.

Рядом с губернатором шли полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров