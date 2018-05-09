В Москве перекрыта часть МКАД из-за колонн военной техники

Москве перекрыта часть улиц на западе, в том числе, часть МКАД. Очевидцы сообщают о движении военной техники, участвовавшей в параде.

Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, закрыты улицы Нижние Мневники, Крылатская, Осенняя, Звенигородское шоссе, часть Рублевского шоссе, а также участок МКАД от Рублевского до Можайского шоссе по внешней стороне. Пользователи сервиса «Разговорчики» сообщают, что по закрытым участкам движется военная техника.

По такому же маршруту она шла в Москву, когда ее перебазировали с полигона Алабино. Это происходило ночью.

Скорее всего, дальше техника пойдет по Можайскому шоссе в область, в сторону Алабино.

Официальных предупреждений о сегодняшнем дневном перебазировании техники не было.