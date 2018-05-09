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В Москве перекрыта часть МКАД из-за колонн военной техники
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В Москве перекрыта часть МКАД из-за колонн военной техники 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Москве перекрыта часть улиц на западе, в том числе, часть МКАД. Очевидцы сообщают о движении военной техники, участвовавшей в параде.
Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, закрыты улицы Нижние Мневники, Крылатская, Осенняя, Звенигородское шоссе, часть Рублевского шоссе, а также участок МКАД от Рублевского до Можайского шоссе по внешней стороне. Пользователи сервиса «Разговорчики» сообщают, что по закрытым участкам движется военная техника.
По такому же маршруту она шла в Москву, когда ее перебазировали с полигона Алабино. Это происходило ночью.
Скорее всего, дальше техника пойдет по Можайскому шоссе в область, в сторону Алабино.
Официальных предупреждений о сегодняшнем дневном перебазировании техники не было.
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