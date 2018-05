Америка согласилась на Третью мировую 

Американские конгрессмены собираются предоставить своему президенту неограниченные полномочия по развязыванию войн.

Конгресс уже давно отрекся от своей ответственности объявлять войну. Положение таково, что мы ведем войны везде и начинаем их каждый раз, как только президент приказывает это сделать.

Так что, конгресс — очень по-конгрессовски — нашел «решение». Вместо того, чтобы восстановить свои конституционные полномочия, он намерен кодифицировать неприемлемое и антиконституционное статус кво.

Нынешний проект совместной резолюции — никакое не разрешение президенту на использование военной силы. И это никакое не восстановление конгрессом своих конституционных обязанностей. Это — полное переписывание роли исполнительной ветви власти в системе конституционного разделение властей.

От этого просто дух захватывает. Предыдущие совместные резолюции никогда не включали понятие «ассоциированные с ними силы», и на то были веские причины. Тем не менее, проект резолюции Кейна-Коркера не только кодифицирует военные действия против «ассоциированных сил», но и, по весьма консервативным оценкам, разрешает войну против 20 государств.

Должен ли войну объявлять конгресс? Абсолютно точно. Есть ли такие места, где мы должны воевать? Да. Надо ли нам вести об этом обсуждение в такое-то время? Да, должны. Но обсуждение наше должно быть всесторонним, принимая во внимание конституционные полномочия каждой из ветвей власти.

Бесспорно ясно, что полномочия, данные исполнительной ветви по резолюции, принятой после 11 сентября, приобрели слишком широкий характер, и их необходимо обновить. Но этот проект резолюции Кейна-Коркера — не ответ. Говоря по-простому, он предоставляет исполнительной ветви власти еще более широкие полномочия по развязыванию войн, чем те, которыми она обладает сейчас.

Если проект резолюции пройдет, то это будет означать, что конгресс сделал себя несущественным в вопросе войны.

В настоящее время применение силы без разрешения со стороны конгресса ограничено по «Закону о военных полномочиях» общегосударственными чрезвычайными ситуациями и неминуемым нападением. Но, по новому проекту совместной резолюции, все это в прошлом.

Резолюция Кейна-Коркера навсегда предоставит исполнительной ветви власти неограниченно широкие полномочия при необходимости ведения войны. А конгрессу останется только дебатировать о совершенных действиях после того, как вооруженные силы уже были применены.

По этому законопроекту будет иметь полномочие только осудить войну, а это переворачивает конституцию с ног на голову. Хуже того, любая будущая резолюция, осуждающая войну, может быть заветирована, а для преодоления вето потребуется две трети голосов, а не простое большинство, которое требуется для одобрения войны. Это — огромное, неумное и антиконституционное изменение.

Отцы-основатели США оставили полномочия объявлять войну законодательному органу с определенной целью и по уважительным причинам. Они осознавали, что исполнительная ветвь власти наиболее привержена тому, чтобы вести войны. Принятие резолюции Кейна-Коркера будет означать, что конгресс полностью отрекся от своих полномочий.

Передача полномочий по объявлению войны от конгресса исполнительной ветви власти не является исполнением полномочий конгресса. Это — окончательный и полный отказ от этих полномочий. И это неправильно, это антиконституционно и это необходимо остановить.

Автор: Rand Paul — сенатор от шт. Кентукки, республиканец.

Публикуется с разрешения издателя.

Copyright The American Conservative, 2018

* В новейшей истории конгресс США принимал совместные резолюции, развязавшие: (1) в 1991 году войну в Ираке , известную как «Война в Персидском заливе» или «Операция „Буря в пустыне“ (Authorization for Use of Military Force Against Iraq Resolution of 1991); (2) „Глобальную войну с террором“ после „террористического акта“ 11 сентября 2001 года (Authorization for Use of Military Force Against Terrorists); (3) войну против Ирака в 2003 году (»Iraq Resolution") и (4) войну против Сирии (Authorization for the Use of Military Force Against the Government of Syria to Respond to Use of Chemical Weapons).