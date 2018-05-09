«Бог мой, что там творилось». Фронтовик 40 лет числился в списке пропавших

На его фронтовую долю выпал всего один бой — за Полоцк . Тогда 18-летний Анатолий Шарыпов выжил чудом, а страшные ранения одновременно стали спасением, которые уберегли от последних месяцев войны.

Сын кулака

Единственный живущий ныне фронтовик города Лянтор Сургутского района Анатолий Борисович Шарыпов отмерил уже 92-летний рубеж, но помнит свою жизнь до мельчайших подробностей. Родился он в 1926 году в Восточном Казахстане в крестьянской семье староверов. Детства в привычном понимании не было — мальчишка рано остался без родителей: отца арестовали по 58 статье, как врага народа, а когда Толе исполнилось 6 лет, умерла мама.

Четверых детей воспитывала бабушка. С десяти лет начал работать в колхозе. Пахал, сеял, убирал хлеб, пас лошадей — вкалывал наравне со взрослыми мужиками. Анатолия иногда поощряли, но больше в качестве одобрительного похлопывания по плечу. «Вы почему парня не наградите, премию не выпишите? Ведь вона как работает много!», — сетовали колхозницы. «Награду?! Премию?! А вы забыли разве, кто его дед и отец? Они же за царя воевали и кулаками были!», — отвечало им обычно местное начальство.

Один бой В армию Анатолия Борисовича призвали спустя три года, как началась война. Ему только исполнилось 17-ть. В 43, после непродолжительного обучения, в вагонах-теплушках долго везли на передовую. Как вспоминает фронтовик, выдали им обмундирование новёхонькое. Пока ехали, весь призыв атаковали вши, и все гимнастерки с галифе отправили в прожарку. После дезинфекции форма товарный вид потеряла напрочь — пришлось надевать все мятое, но зато без вшей. Доехали они сначала до страшно разбитых тогда в ходе боев Великих Лук (это в Псковской области ), от них пешком шли до Белоруссии . Передовая Анатолия Шарыпова ждала под Полоцком…

«Меня зачислили в 360 стрелковый полк Невельской дивизии вторым пулеметчиком. Наша задача была — взять Полоцк. Но пришел приказ отступать. Немец нас тогда здорово бомбил дальнобойной артиллерией, самолетами, минами. От взрывов в воздухе, как туман, висели пороховые газы. Тогда у меня горло заболело, я с тех пор говорить не могу, осип. В 51-ом предлагали операцию сделать, но отказался — мне не выступать», — смеется Анатолий Борисович.

Первый бой под Полоцком оказался для ефрейтора Анатолия Шарыпова и последним. Он бросился к своему товарищу помочь перенести тяжелый пулемет и тут рядом рвануло… Очнулся боец уже в госпитале, после операции — взрывом ему разворотило легкое, задело нерв на руке, контузило… Восемь месяцев провел в разных госпиталях Анатолий Борисович. Пока лечился, родным принесли похоронку — документы красноармейца Шарыпова были утеряны. Из списка безвозвратных потерь его имя вычеркнули только в 84-м году.

«Ужасно… Это самое подходящее слово для войны. Бог мой, что там творилось, когда мы отступали! Куски человеческого мяса, перемешанные с землей, кустами — они повсюду попадались навстречу». По воспоминаниям ветерана, во время отступления их основательно потрепало — из взвода в живых осталось только четверо. После выздоровления его комиссовали. Для нашего героя начался другой фронт — трудовой.

На Север — за теплотой внуков

После госпиталя в Иваново, в котором Анатолий Борисович, кстати, познакомился со своей будущей женой, солдат вернулся домой, в Восточный Казахстан. «Я остался все тем же крестьянским парнем, жизнь в городе меня пугала, поэтому, опять батюшка-колхоз», — продолжает вспоминать свою жизнь Анатолий Шарыпов. Кстати, весть о Победе застала фронтовика на посевной. Верхом на коне примчался уполномоченный из райкома. «Победа! Победа!».

На два часа тогда встала работа — как не обсудить такую новость! Но только на два часа. Потом опять за плуг, посевная — слишком ответственная пора. Колхозом Анатолий Шарыпов не ограничился: работал на шахте по добыче свинца, дорос до бригадира. Потом закончил шоферские курсы. И с той поры почти всю жизнь за баранкой. До пенсии Анатолий Борисович жил, трудился и воспитывал детей в родном Казахстане Зыряновске . Их у него родилось восемь. А сегодня у ветерана 11 внуков и 8 правнуков!

В Сургутский район Анатолия Борисовича привезла 6 лет назад дочь. Мечтал на юге старость встретить, а попал на север. «Почему я до сих довольно бодр для своих лет? Не знаю! Наверное, потому что все время работал», — говорит ветеран. Нынешней жизнью, которую он в шутку называет «золотой клеткой», Анатолий Борисович вполне доволен. Дети обустроили ему отдельную комнату, внуки навещают. И сегодня ему дома не сидится: энергии — хоть отбавляй! Недавно пенсионер увлекся бильярдом, играет с внуками в шахматы.

Анатолий Борисович любит, когда приходят гости и за семейным столом собирается вся большая семья. Его близкие и любимые обязательно придут поздравить деда с Днем Победы — самым большим и главным праздником не только для виновника торжества, но и для всех его детей и внуков.

Здоровья и низкий вам поклон, Анатолий Борисович!