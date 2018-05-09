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«Бессмертный полк»: жители Ульяновска прошли по улицам города с портретами дедов и прадедов
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«Бессмертный полк»: жители Ульяновска прошли по улицам города с портретами дедов и прадедов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В День Победы в Ульяновске, как и по всей стране, прошла традиционная акция «Бессмертный полк». Горожане прошли по городу с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. За каждой фотографией стоит уникальная история.
Участники шествия прошли по улице Спасской, бульвару Пластова, по улице Гончарова до площади 30-летия Победы, где возложили цветы к Вечному огню.
В Ульяновске в акции приняли участие около 35 тыс. человек, в регионе — 70 тыс. Фото: ulpravda.ru, misanec.ru, соцсети
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