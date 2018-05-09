«Бессмертный полк»: жители Ульяновска прошли по улицам города с портретами дедов и прадедов

В День Победы в Ульяновске , как и по всей стране, прошла традиционная акция «Бессмертный полк». Горожане прошли по городу с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. За каждой фотографией стоит уникальная история. Участники шествия прошли по улице Спасской, бульвару Пластова, по улице Гончарова до площади 30-летия Победы, где возложили цветы к Вечному огню. В Ульяновске в акции приняли участие около 35 тыс. человек, в регионе — 70 тыс. Фото: ulpravda.ru , misanec.ru, соцсети