«Бессмертный полк»: жители Ульяновска прошли по улицам города с портретами дедов и прадедов 

В День Победы в Ульяновске, как и по всей стране, прошла традиционная акция «Бессмертный полк». Горожане прошли по городу с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. За каждой фотографией стоит уникальная история.
Участники шествия прошли по улице Спасской, бульвару Пластова, по улице Гончарова до площади 30-летия Победы, где возложили цветы к Вечному огню.
В Ульяновске в акции приняли участие около 35 тыс. человек, в регионе — 70 тыс. Фото: ulpravda.ru, misanec.ru, соцсети