Бессмертные и забытые? Захоронения фронтовиков в Ульяновске — заброшены

9 мая на улицах города нет фронтовиков, но много молодёжи с портретами в руках. Праздник меняет лицо. А суть?

Вместо выбывших

Из Ульяновской области ушло на войну 268 тысяч человек. А 73-ю годовщину Победы встретило только 606 фронтовиков. Места выбывших из строя вот уже несколько лет на параде Победы и в Ульяновске , и по всей стране занимает «Бессмертный полк» — люди с портретами ушедших в историю героев. Год от года это движение ширится. Многие относятся к нему неоднозначно, говорят, что акция заорганизована до утраты смысла, а георгиевские ленточки, пилотки, военные гимнастёрки становятся праздничной атрибутикой, как мишура и шары на Новый год. Поколение Победы уходит в историю, а его наследникам придётся в итоге решить, как же надо отмечать 9 Мая, чтобы не потерялся смысл за словами, атрибутами, чтобы было честно.

— Я очень хорошо отношусь к движению «Бессмертный полк», но согласен, что оно должно быть больше, чем просто шествие с георгиевской ленточкой в петлице и с портретом в руках, — говорит член Ульяновского регионального отделения Российского военно-исторического общества Семён Кропачёв. — Если бы этот «бессмертный полк» пришёл к тому «забытому полку», который покоится на территории Воскресенского некрополя, думаю, мы за несколько дней привели бы в порядок захоронения воинов.

Полки соединяются?

На территории старого городского кладбища, что на улице Карла Маркса (Воскресенский некрополь) сейчас найдено около пяти тысяч захоронений участников Великой Отечественной войны. Половина из них заброшена. Ухаживают за могилами воинов группа волонтёров, члены Общества возрождения Воскресенского некрополя, военно-исторического общества и немногие энтузиасты.

— С тех пор, как снег сошёл, призываем организации прийти и помочь привести в порядок захоронения участников войны, — говорит Семён Кропачёв. — Надеялись, что в преддверии Дня Победы получим отклик, но всё без результата: нам или обещают и не приходят, или вообще нас не слышат.

Старое кладбище на улице Карла Маркса — уникальное: в 40-70-е годы оно было единственным в городе. Среди покосившихся оград и памятников на его территории поисковики до сих пор находят могилы настоящих героев, о которых истории пока ничего не известно. Например, недавно здесь восстановили захоронение Якова Ивановича Труханова.

Работа с документами в архивах приподняла завесу над удивительной судьбой: несколько раз Труханов считался убитым и пропавшим без вести. Но каждый раз оказывалось, что его тяжело раненного спасали. А он, едва подлечившись в госпитале, опять оправлялся на фронт. Он воевал до Победы, а умер в 1949 году в госпитале от ран. Обществу возрождения некрополя и местному отделению военно-исторического общества сейчас нужна помощь власти и земляков, чтобы довести работу до конца и соединить бойцов забытого и бессмертного полка.

Прикоснуться к памяти

7 мая прошёл автопробег «Дороги Героев», участники которого (в основном члены Ульяновского регионального отделения Российского военно-исторического общества) на автомобилях проехали почти по всей области, чтобы возложить цветы на могилы 42 Героев Советского Союза, похороненных в нашем регионе. Везде их встречали жители поселений, молодёжь, родственники Героев. Пробег был организован, чтобы объединить многих и многих людей вокруг живого дела, чтобы дать возможность молодёжи потрудиться ради той Памяти, о которой так много говорят в преддверии 9 Мая.

В Ульяновской области на сегодняшний день проживают:

— 17 001 ветеран Великой Отечественной войны,

— 156 инвалидов Великой Отечественной войны,

— 450 участников Великой Отечественной войны,

— 119 солдат последнего военного призыва,

— 3 863 вдовы ветеранов Великой Отечественной войны,

— 129 несовершеннолетних узников фашизма,

— 91 человек, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и участников обороны Ленинграда

— 12 193 труженика тыла,

— более 82 000 «детей войны».