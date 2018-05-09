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Жители Западной Австралии отпраздновали День Победы в центральном парке Перта
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Жители Западной Австралии отпраздновали День Победы в центральном парке Перта 

ТАСС 1 час назад
СИДНЕЙ, 9 мая. /ТАСС/. Около 130 жителей крупнейшего города Западной Австралии Перта приняли участие в состоявшемся в среду празднике по случаю Дня Победы.
"Наверное, главной особенностью нашего праздника является то, что он проходит в вечернем сумраке и очень тихо, — рассказал корреспонденту ТАСС его организатор Андрей Абросимов. — У нас нет никакой официальной части, люди собрались в расположенном в центре города Кингс-Парке, кто-то читал стихи, выступили ветераны и дети из русской школы, священник произнес молитву, мы зажгли свечи, наступила минута молчания, а потом мы возложили цветы к Вечному огню у мемориала погибшим во всех войнах. Ну а затем люди просто общались друг с другом".
"Я перебрался в Австралию в конце 1990-х и почти сразу начал участвовать в жизни нашей общины, но тогда главной проблемой была нехватка информации из дома, — продолжил рассказ Абросимов. — Сейчас, конечно все по-другому — никакого информационного голода нет, но людям все равно нужно общаться друг с другом, а День Победы — это прекрасная возможность почувствовать общие корни. Впервые мы организовали празднование 9 мая так, как празднуем его сейчас, в год 70-летия Победы. Многие приходят с фотографиями своих родных, участвовавших в битвах Великой Отечественной, у людей есть внутренняя потребность помнить и передать эту память своим детям".
По словам Абросимова, большинство участников сегодняшней церемонии — это люди от 30 до 50 лет, которые пришли в парк после работы. «С каждым годом таких людей становится все больше», — добавил он.
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