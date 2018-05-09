Мэрия Екатеринбурга заказала исследование дорожного движения

Как следует из конкурсной документации, целью работы подрядчика должно стать обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности дорог, развитие транспортной инфраструктуры города, снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду и еще с десяток пунктов в том же духе.

Для этого подрядчику предстоит оценить интенсивность движения на улицах, собрать информацию о схемах проезда перекрестков, провести анализ пассажиропотока в общественном транспорте, подготовить характеристику условий пешеходного и велосипедного движения и выслушать предложения по этому поводу не менее двух тысяч горожан. В итоге специалисты предложат перечень основных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Екатеринбурга и сделают ряд прогнозов о том, как изменится ее состояние к 2035 году.

Интересно: год назад администрация Екатеринбурга уже проводила очень похожий конкурс — на разработку стратегии развития транспортной инфраструктуры города, которая должна была стать частью генплана, рассчитанного до 2035 года. Начальная цена контракта тогда составляла 12,5 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик обязался провести сбор исходных данных, проанализировать их и продумать возможные сценарии развития транспортной инфраструктуры города. Конкурс тогда выиграла «Лаборатория градопланирования» из Санкт-Петербурга , согласившаяся выполнить работу за 10 миллионов рублей. В марте этого года ее сотрудники должны были предоставить результаты своих изысканий чиновникам из отдела архитектуры и градостроительства екатеринбургской мэрии.

В 2016-м над решением аналогичной задачи бился фонд «Город.PRO», разработавший новую схему движения общественного транспорта, против которой екатеринбуржцы выступили практически единодушно

Еще годом ранее над решением аналогичной задачи бился фонд «Город.PRO», известный благодаря так и оставшейся на бумаге новой схеме движения общественного транспорта, против внедрения которой екатеринбуржцы выступили практически единодушно. В 2016 году фонд получил за свою работу чуть больше восьми миллионов рублей.

И вот опять конкурс. Жители задаются вопросом: оправданны ли очередные траты, к тому же существенно возросшие? Между тем сотрудники мэрии не видят ничего странного в том, что муниципалитет ежегодно заказывает дорогие исследования, во многом дублирующие друг друга.