В Одинцове в День Победы заложили фундамент новой поликлиники

Старт строительству новой поликлиники на 1,5 тысячи посещений в смену дали в среду в подмосковном Одинцове, на торжественной церемонии закладки фундамента медучреждения присутствовали власти Одинцовского района и ветераны, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Глава Одинцовского района Андрей Иванов в среду, 9 мая, вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, первым заместителем председателя Мособлдумы Ларисой Лазутиной , медицинскими работниками и представителями общественных организаций заложил фундамент под строительство нового здания поликлиники №1 на улице Маршала Бирюзова в Одинцове. Медицинское учреждение будет состоять из двух зданий — нового и реконструируемого старого корпусов. Проектная мощность поликлиники составит более 1,5 тысяч посещений в сутки», — отмечается в сообщении.

В основание нового корпуса поликлиники участники церемонии поместили символическую капсулу времени с посланием потомкам. Памятные записи в письме, обращенном к будущим поколениям, оставили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, медработники и общественники.

Как сказал глава муниципалитета, запуск проекта по капитальной модернизации медучреждения является знаковым событием для города, его реализация стала возможна благодаря совместной работе Одинцовского района и Московской области

«Уверен, что с появлением такого объекта наша медицина сможет выйти на совершенно новый уровень. Жители нашего города смогут получать услуги без очередей, записываться к узким специалистам и проходить сложные медицинские процедуры», — добавил Иванов.

Планируемая дата сдачи объекта — четвертый квартал 2019 года. Площадь нового корпуса поликлиники №1 будет составлять 8337 квадратных метров. Высота здания — восемь этажей с учетом подвалов и технического уровня. На первом этаже будет обустроена входная группа с регистратурой, помещения для лучевой диагностики и травматология с отдельным входом. На остальных этажах разместятся терапевтическое, хирургическое, эндоскопическое отделения, а также клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты узких специалистов, отделения функциональной диагностики и консультативно-амбулаторного приема.

Комплекс работ предусматривает и реконструкцию существующего корпуса поликлиники, его площадь — 5141 квадратный метр. После реконструкции старого корпуса поликлиники №1 в нем будут оборудованы стоматологическое и физиотерапевтическое отделения, центр здоровья, инфекционный кабинет, дневной стационар с палатами и отделение профилактики. На время ремонта услуги поликлиники будут перенесены в другие медучреждения города.