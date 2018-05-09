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Усть-Кутские пожарные в канун Дня Победы организовали акцию «Помним! Чтим! Благодарим!»
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Усть-Кутские пожарные в канун Дня Победы организовали акцию «Помним! Чтим! Благодарим!» 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
В городе
Усть-Куте Иркутской области по инициативе сотрудников МЧС проходит акция
«Помним! Чтим! Благодарим!». Как говорят сами огнеборцы, она носит
патриотическо-профилактический характер, поскольку в ее основу легло
желание оказать помощь пожилым людям в уборке придомовых территорий и  участков от сухостоя, тем самым повысив противопожарную защиту
населенного пункта.
Виктор Крохта, начальник Усть-Кутского гарнизона пожарной охраны:
— В конце апреля в отделе социальной
защиты местной администрации мы получили адреса ветеранов Великой
Отечественной Войны, тружеников тыла, разбили их по районам выездов.
Фронт работы — огромный: в каждом подворье нужно убрать
легковоспламеняющуюся сухую траву, привезти, если необходимо, бочки и  наполнить их водой, что-то отремонтировать. Все это не так сложно, но,
тем не менее, требует физической силы, мужской руки. К сожалению, не у  всех стариков есть помощники.
Буквально через несколько дней в пожарные части начали звонить люди, желающие также поддержать акцию.
— Откликнулись руководители предприятий,
учащиеся школ, волонтеры и просто неравнодушные жители. Буквально за  несколько дней число помощников возросло до 200 человек. Работа кипит! —
рассказал Виктор Крохта.
94-летнему Иннокентию Иннокентьевичу
Алексеевскому, прошедшему войну и служившему до 1950 года бортмехаником
военно-транспортного самолёта Ли-2, удостоенному высших наград — орденов
«Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», медали «За взятие
Кенигсберга», сотрудники ГУФСИН привезли машину дров. К работе
подключились бойцы пожарной охраны — за несколько минут дровяник
заполнился нарубленными дровами.
— Приятно наблюдать за работой этих
крепких парней, — поделился впечатлениями ветеран. — Радостно, что так  много отзывчивых людей! Есть поддержка, есть на кого положиться!
Акция продолжится и после майских
праздников. В списке более 40 адресов, и он пополняется новыми
обращениями пожилых граждан. — В помощи никому отказано не будет, —
говорят огнеборцы.
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