Усть-Кутские пожарные в канун Дня Победы организовали акцию «Помним! Чтим! Благодарим!»

В городе

«Помним! Чтим! Благодарим!». Как говорят сами огнеборцы, она носит

патриотическо-профилактический характер, поскольку в ее основу легло

желание оказать помощь пожилым людям в уборке придомовых территорий и участков от сухостоя, тем самым повысив противопожарную защиту

населенного пункта.

Виктор Крохта, начальник Усть-Кутского гарнизона пожарной охраны:

— В конце апреля в отделе социальной

защиты местной администрации мы получили адреса ветеранов Великой

Отечественной Войны, тружеников тыла, разбили их по районам выездов.

Фронт работы — огромный: в каждом подворье нужно убрать

легковоспламеняющуюся сухую траву, привезти, если необходимо, бочки и наполнить их водой, что-то отремонтировать. Все это не так сложно, но,

тем не менее, требует физической силы, мужской руки. К сожалению, не у всех стариков есть помощники.

Буквально через несколько дней в пожарные части начали звонить люди, желающие также поддержать акцию.

— Откликнулись руководители предприятий,

учащиеся школ, волонтеры и просто неравнодушные жители. Буквально за несколько дней число помощников возросло до 200 человек. Работа кипит! —

рассказал Виктор Крохта.

94-летнему Иннокентию Иннокентьевичу

Алексеевскому, прошедшему войну и служившему до 1950 года бортмехаником

военно-транспортного самолёта Ли-2, удостоенному высших наград — орденов

«Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», медали «За взятие

Кенигсберга », сотрудники ГУФСИН привезли машину дров. К работе

подключились бойцы пожарной охраны — за несколько минут дровяник

заполнился нарубленными дровами.

— Приятно наблюдать за работой этих

крепких парней, — поделился впечатлениями ветеран. — Радостно, что так много отзывчивых людей! Есть поддержка, есть на кого положиться!

Акция продолжится и после майских

праздников. В списке более 40 адресов, и он пополняется новыми

обращениями пожилых граждан. — В помощи никому отказано не будет, —

говорят огнеборцы.