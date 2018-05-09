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День победы в Ульяновске: парад, кинозал под открытым небом и съемки фильма
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День победы в Ульяновске: парад, кинозал под открытым небом и съемки фильма 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
9 мая на Соборной площади Ульяновска прошел парад войск территориального гарнизона в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Всего в параде было задействовано 1200 военнослужащих.
На фото третий справа: губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Затем главная площадь города превратилась в большой кинозал под открытым небом. Для горожан транслировались советские и российские художественные фильмы о войне. Кроме того, здесь прошла интерактивная инсценировка съемок фильма «Волга-Волга».
Завершится празднование традиционным салютом в 22:00. Фото: 1ul.ru, ulpravda.ru, misanec.ru
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