День победы в Ульяновске: парад, кинозал под открытым небом и съемки фильма 

9 мая на Соборной площади Ульяновска прошел парад войск территориального гарнизона в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Всего в параде было задействовано 1200 военнослужащих.
На фото третий справа: губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Затем главная площадь города превратилась в большой кинозал под открытым небом. Для горожан транслировались советские и российские художественные фильмы о войне. Кроме того, здесь прошла интерактивная инсценировка съемок фильма «Волга-Волга».
Завершится празднование традиционным салютом в 22:00. Фото: 1ul.ru, ulpravda.ru, misanec.ru