День победы в Ульяновске: парад, кинозал под открытым небом и съемки фильма

9 мая на Соборной площади Ульяновска прошел парад войск территориального гарнизона в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Всего в параде было задействовано 1200 военнослужащих.

Затем главная площадь города превратилась в большой кинозал под открытым небом. Для горожан транслировались советские и российские художественные фильмы о войне. Кроме того, здесь прошла интерактивная инсценировка съемок фильма «Волга-Волга».