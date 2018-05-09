Плюсы и минусы жизни в таунхаусе

Таунхаус — это особенный тип частного дома, который по бокам имеет общие стены с другими такими же домами, которые могут быть выполнены как в едином стиле, так и в разных или просто немного отличных. Таунхаусы строятся по шесть, десять и даже двадцать в ряд, что позволяет сэкономить площадь застройки, сделать подведение коммуникаций и строительство дорог менее затратным для подрядчика. При этом дома имеют отдельные входы для каждой семьи.

Плюс: дешевле, чем квартира или дом, но с садом

США, Австралии, Голландии, Таунхаусы популярны в Великобритании Испании , есть они во Франции и Канаде , набирают популярность в Германии и России . Всё потому, что из-за использования небольшой площади земли стоимость квадратного метра в таунхаусе ниже, чем в загородном доме, а также гораздо ниже, чем в центре города в квартире в новостройке.

Обычно площадь земли у таунхауса в Москве и области равняется примерно четырем соткам. Этого достаточно для парковки, зелёного газона, крыльца и террасы, но сад в таком случае разбить невозможно.

Плюс: таунхаус — это престижно и по-европейски

При этом если в Великобритании и на северо-востоке США ( Нью-Йорк , Бостон), как и в России, популярны таунхаусы из кирпича, то в других регионах США и других странах таунхаусы могут быть построены по любой технологии (керамические блоки характерны для Испании, каркасная технология часто используется в Канаде).

Есть регионы, например Нью-Йорк и Париж, где таунхаусы построены в основном в XVIII—XX веках и сейчас, будучи архитектурными памятниками и находясь в руках частных лиц, охраняются государством. Кстати, стоимость таких таунхаусов только начинается от пяти миллионов долларов.

Плюс: большая вариативность площади

По площади таунхаусы тоже могут быть различны. Например, в Нью-Йорке (как и в Париже) таунхаусы считаются элитным жильём и имеют площадь почти строго от 350 квадратных метров. А вот в России таунхаусы делятся на несколько классов: с площадью 40—150 квадратных метров, 150—250 квадратных метров и от 250 квадратных метров.

Плюс: архитектурный облик посёлка более презентабелен

При той же ценовой категории коттеджный посёлок с таунхаусами будет смотреться более европейским и современным, архитектурно завершённым и целостным, чем такой же по цене вариант загородного дома. Экономя на площади, разводе коммуникаций и дорогах, застройщик может позволить себе более дорогую отделку фасадов, полноценное тротуарное мощение, европейский облик зелёных территорий.

В Париже большинство таунхаусов построены в стиле Второй Империи, в Нью-Йорке вас встретят несколько стилей — федеральный, викторианский и георгианский, браунстоуны (в Гарлеме, Бруклин Хейтс, на Манхэттене — в Верхнем Вест-Сайде и Верхнем Ист-Сайде, в Челси и Вест-Вилладж).

Наиболее популярные стили для российских таунхаусов — английский, комбинированный европейский, современный.

Плюс: планировка таунхауса эргономичнее стандартного дома

Планировка таунхауса имеет несколько характерных особенностей. Например, такие дома всегда имеют вытянутую форму. Размеры могут быть около 6 х 10 или 10 х 20 метров, в зависимости от площади. При этом фасады с окнами будут узкими.

Такая планировка влияет на внешний облик комнат и имеет ряд минусов. Для их компенсирования используются некоторые хитрости. Например, архитекторы уже давно придумали эркеры, позволяющие солнечному свету проникать в комнату в гораздо большем количестве, нежели через обычное окно, чтобы освещать длинные и узкие комнаты. Да и открытая планировка с несколькими окнами на одну большую комнату тоже спасает положение.

Наталья Максименко, дизайнер интерьеров:

— Главный плюс таунхауса — вовсе не наличие маленького сада, как многие думают, а современная планировка. Она позволяет использовать 150—200 квадратных метров так, как это почти невозможно в обычной одноуровневой квартире: можно выделить собственную приватную зону для каждого члена семьи, спланировать удобные места хранения.

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Плюс: инфраструктура посёлка таунхаусов может быть абсолютно европейской

Инфраструктура посёлка таунхаусов зависит от конкретно выбранного вами варианта. При этом в самой Великобритании, на родине таунхаусов, подобных посёлков нет, там таунхаусы просто стоят в ряд на какой-либо улице.

Наталья Максименко, дизайнер интерьеров:

— Важный аспект при выборе таунхауса — обустройство и инфраструктура самого коттеджного посёлка. Хорошо, если это будет формат европейского городка с настоящими улочками, отсутствием заборов, площадками с фонтанами и скверами. Тогда вы получите не только красивый вид из окна, но и зону для отдыха прямо рядом с домом.

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Жизнь в таунхаусе позволяет обладать большей площадью, нежели в квартире, по примерно одинаковой цене. Ещё один плюс — частный вход в дом, парковка и иногда даже гараж, позволяющие избежать парадных и коридоров, полных соседей, как в многоквартирной новостройке.

Минус: традиционно небольшой формат остекления

Среди минусов можно назвать отсутствие остекления на двух из четырёх стен в таунхаусе, меньший выбор в отношении стилей и отделки фасадов на рынке в Подмосковье

Минус: невозможность изменений, сложный мелкий и крупный ремонт в ходе эксплуатации

Невозможность расширить таунхаус с помощью пристройки в будущем может вас не обрадовать. Кстати, дизайн фасадов может быть запрещено менять (даже цвет окон!) при обычном плановом косметическом ремонте, чтобы не испортить облик улицы.

Эксплуатация таунхауса по цене равна эксплуатации любого дома в той же ценовой категории и той же площади. Наличие общих стен с соседями поможет сэкономить разве что несколько тысяч рублей во время весеннего оштукатуривания (при условии, что таунхаус не кирпичный).

Ремонт таунхауса часто затруднён различными регламентами. Здесь мало что можно изменить, если это касается общих систем отопления и коммуникаций (и такие тоже бывают), а также отделки фасадов. В целом таунхаус ближе к квартире с отдельным входом, чем к автономному загородному дому.

Наталья Максименко, дизайнер интерьеров:

— Среди основных минусов стоит выделить тот факт, что таунхаусы, в отличие от коттеджей, подразумевают проживание в непосредственном контакте с соседями. По сути, это двух— или трёхуровневая квартира в районе с очень неплотной застройкой, то есть это гораздо лучше, чем в высотном здании, но хуже, чем в отдельном особняке.

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Дизайн интерьера таунхауса: плюсы и минусы

В дизайне интерьера таунхауса есть как плюсы, так и минусы. Если мы говорим о премиум-сегменте, то вы получите исключительно аристократичную планировку, с парадным лестничным холлом, роскошной гостиной с камином и эркером, кухней, иногда с зимним садом. В доме может быть 3, 4 или даже 5 уровней, включая цоколь и мансарду с детскими спальнями. Если такой дом имеет достаточную площадь, по функциональности в целом он ничуть не уступает коттеджу.

В дизайне интерьера традиционного английского таунхауса лучше использовать такие стили, как неоклассика, английский, классика, а в современном таунхаусе у вас есть выбор из всех современных стилей — от хай-тека до минимализма.

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