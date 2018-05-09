«Прошел три войны!»: Галина Боб посвятила трогательное стихотворение прадеду

9 Мая — долгожданный праздник для всех, кто ценит жизнь и помнит о тех, кто пожертвовал ею ради мира на земле. Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в душах миллионов людей, которые чтят память героев, приближавших День Победы над фашистами. О своем выдающемся родственнике решила рассказать и 33-летняя актриса Галина Боб

Многие звезды шоу-бизнеса вспоминают родных и близких, которых коснулась война. Среди них есть те, которые проявили мужество и героизм, стойко терпели тяготы и смогли выжить в страшных условиях. Актриса и певица Галина Боб подчеркнула, что ее переполняет чувство гордости за прадеда Митю. Она передаст своим детям уважение, чувство благодарности и бесконечной любви к человеку, который приближал великую Победу над гитлеровцами: «Его не стало в 2001 году… Но мне посчастливилось сказать ему спасибо лично и не один раз! Он прошел целых три войны: Финскую войну, войну на Халхин-Голе и всю ВОВ! Став редким авиационным техником, получившим Орден Красной Звезды!»

В честь праздника Боб опубликовала на своей странице видеоролик, в котором адресовала трогательные слова любимому человеку, которого уже нет в живых. Знаменитость посвятила ему стихотворение: «А завтра наступит 9 Мая, И словно вчера завтра мы победим, И завтра в небо свою кепку бросая, Мой прадед навсегда станет непобедим. Я хочу, чтоб все знали, как ты сражался За страну, за меня и за мир на Земле. Я хочу, чтобы завтра сказал это каждый: „Дед Мить, дорогой, спасибо тебе!“»

Актриса уточнила, что в честь праздника создала свою гвоздику с именем любимого прадедушки, который доблестно прошел войну и вернулся домой. Это новый символ памяти и помощи ветеранам всех боевых действий. Многим поклонникам творчества Галины Боб близки ее слова, так как у них также были родные, которые боролись с оккупантами. Подписчики благодарны звезде за откровенный рассказ: «Очень трогательно, навернулись слезы». «Спасибо за вашу историю». «Вы чудесная! С вами хочется делиться!» «Низкий поклон вашему дедушке и всем кто подарил нам мирное небо!» «До мурашек, с праздником!» «Очень трогательно и красиво, молодец!»

Своими эмоциями в связи с Днем Победы поделилась и психолог Лариса Суркова. Она отметила, что ее бабушки и дедушки избегали темы войны, так как им сложно было вспоминать события того времени. Но она рассказывает своим детям о подвиге народа, который мужественно боролся с врагом и делал все возможное, чтобы вернуть мир.

Публикация от Galina Bob (@galabob) 8 Май 2018 в 8:18 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, «Одноклассники», чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!