В Бессмертном полку в Казани прошли 165 тысяч человек, по РТ — 363 тысячи

Бессмертный полк в Казани собрал 165 тысяч человек, сообщили организаторы.

Участники шествия прошли с портретами своих дедов и отцов по центральным улицам Казани. Возглавил шествие президент Татарстан Рустам Минниханов . Он, как и в прошлые годы, нес портрет своего дяди Галимзяна Минниханова, погибшего в молодости во время битвы под Москвой в декабре 1941 года. Госсоветник Минтимер Шаймиев нес портрет отца, который также воевал в битве под Москвой и был тяжело ранен и комиссован. Мэр Казани Ильсур Метшин шел с портретом деда Музагита Метшина, который прошел всю войну. Также в акции прошли другие первые лица республики и чиновники исполкома.

Напомним, по предварительным оценкам, в акции ожидалось участие 120 тысяч человек. Также акции Бессмертный полк прошли во всех районах Татарстана. По данным организаторов, в них приняли участие 363 тысячи человек.

Мэр Казани Ильсур Метшин вышел на марш с портретом деда по отцовской линии — Музагита Мухаметшевича Метшина. Он прошел всю войну — с первых дней и до Победы в 1945 году, получил пять ранений и две контузии.

Колонна прошла по улице Карла Маркса через площадь Свободы, по улицам Лобачевского, Кремлевской до площади Тысячелетия.