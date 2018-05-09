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Шествие «Бессмертного полка» в Москве
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Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Рамблер
26 минут назад
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В центре столицы проходит акция памяти «Бессмертный полк». Она посвящена 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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Участники акции идут колонной по центру города с фотографиями родственников — ветеранов, партизан, блокадников и узников концлагерей. Сообщает "РИА Новости".
Фото:
ТАСС
2/14
Маршрут шествия проходит по Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Манежной и Красной площадям. Далее колонна распределяется на Москворецкую набережную и Большой Москворецкий мост.
Фото:
РИА Новости
3/14
В шествии принимает участие президент России Владимир Путин.
Фото:
ТАСС
4/14
История акции началась в 2007 году в Тюмени.
Фото:
РИА Новости
5/14
Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".
Фото:
РИА Новости
6/14
Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске
Фото:
ТАСС
7/14
В 2013 году акция распространилась на 120 городов.
Фото:
РИА Новости
8/14
В 2013 году акция распространилась на 120 городов.
Фото:
ТАСС
9/14
Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах.
Фото:
РИА Новости
10/14
С 2015 года акция официально стала общероссийской.
Фото:
РИА Новости
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Фото:
РИА Новости
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Фото:
ТАСС
13/14
Фото:
РИА Новости
14/14
Фото:
ТАСС
В 2017 году в акции приняли участие более 800 тыс. человек.
Комментарии
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