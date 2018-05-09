Беспилотную ветку метро построят в Китае

Беспилотной решено сделать 12-ю ветку, ее построят в северной части города. Она будет разделять Пекин с востока на запад. Ее длина составит 29,4 километра. На ней будет располагаться 21 станция, 14 из них будут пересадочными.

Официальной информации о дате запуска новой линии пока нет, но как сообщают местные СМИ, ее могут ввести в эксплуатацию уже в 2021 году.

Местные власти проводят большую работу по расширению подземки, чтобы снизить нагрузку на наземный транспорт и сократить время в пути.

В конце 2017 года длина пекинского метро составляла 608 километров, а к концу текущего года она увеличится на 22 километра.

Станции метро в Санкт‐Петербурге будут объявлять сначала на русском, а потом на английском, сообщили СМИ со ссылкой на пресс‐службу городского метрополитена.