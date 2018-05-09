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Беспилотную ветку метро построят в Китае
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Беспилотную ветку метро построят в Китае 

360tv.ru 31 минуту назад
Автоматическую непилотируемую линию метро запустят в китайском Пекине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на комитет по контролю и управлению государственным имуществом Китая при Госсовете Китая (SASAC).
Беспилотной решено сделать 12-ю ветку, ее построят в северной части города. Она будет разделять Пекин с востока на запад. Ее длина составит 29,4 километра. На ней будет располагаться 21 станция, 14 из них будут пересадочными.
Официальной информации о дате запуска новой линии пока нет, но как сообщают местные СМИ, ее могут ввести в эксплуатацию уже в 2021 году.
Местные власти проводят большую работу по расширению подземки, чтобы снизить нагрузку на наземный транспорт и сократить время в пути.
В конце 2017 года длина пекинского метро составляла 608 километров, а к концу текущего года она увеличится на 22 километра.
Станции метро в Санкт‐Петербурге будут объявлять сначала на русском, а потом на английском, сообщили СМИ со ссылкой на пресс‐службу городского метрополитена.
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