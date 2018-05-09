Под собственным знаменем: смотрим лучшие снимки с шествия «Бессмертного полка» в Челябинске 

Около 100 тысяч челябинцев приняли участие в акции «Бессмертный полк». Огромная колонна прошла от ЮУрГУ по проспекту Ленина до Вечного огня на улице Цвиллинга — 2,5 километра.
Многие челябинцы пришли на шествие с несколькими фотографиями воевавших родственников. В колонне терпеливо шли ветераны и дети. Всё это время участники «Бессмертного полка» рассказывали друг другу о том, как их семью затронула война.
На шествие пришли около 100 тысяч челябинцев
Многие позаботились не только о табличках, но и об обмундировании
Колонну сопровождали автомобили
В колонне был и свой VIP-ряд, в котором шли губернатор Борис Дубровский, мэр Евгений Тефтелев, председатель Заксобрания Владимир Мякуш с дочерью
Участники с гордостью рассказывали о своих родственниках
Но некоторые не скрывали слёз
На шествие пришёл и ветеран Григорий Ваганов, участник штурма Берлина
Папы несли не портреты, а детей
Акция объединила людей разных национальностей
Школьники пришли в специальных накидках защитного цвета
2,5 километра преодолели и люди с ограниченными возможностями
У «Бессмертного полка» Челябинска есть своё знамя
На время шествия проспект Ленина был закрыт для движения транспорта
Многие пришли на шествие с детьми
В колонне звучали песни военных лет Типографии стали предлагать услуги по изготовлению табличек под ключ
Участников в этом году оказалось больше, чем в прошлом
Порадовала и хорошая погода
В колонне прошли маленький солдат и очаровательная медсестричка
К Вечному огню возложили множество цветов в память о погибших
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