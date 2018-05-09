Под собственным знаменем: смотрим лучшие снимки с шествия «Бессмертного полка» в Челябинске

Около 100 тысяч челябинцев приняли участие в акции «Бессмертный полк». Огромная колонна прошла от ЮУрГУ по проспекту Ленина до Вечного огня на улице Цвиллинга — 2,5 километра.

Многие челябинцы пришли на шествие с несколькими фотографиями воевавших родственников. В колонне терпеливо шли ветераны и дети. Всё это время участники «Бессмертного полка» рассказывали друг другу о том, как их семью затронула война.

На шествие пришли около 100 тысяч челябинцев

Многие позаботились не только о табличках, но и об обмундировании

Колонну сопровождали автомобили

Участники с гордостью рассказывали о своих родственниках

Но некоторые не скрывали слёз

На шествие пришёл и ветеран Григорий Ваганов, участник штурма Берлина

Папы несли не портреты, а детей

Акция объединила людей разных национальностей

Школьники пришли в специальных накидках защитного цвета

2,5 километра преодолели и люди с ограниченными возможностями

У «Бессмертного полка» Челябинска есть своё знамя

На время шествия проспект Ленина был закрыт для движения транспорта

Многие пришли на шествие с детьми

В колонне звучали песни военных лет Типографии стали предлагать услуги по изготовлению табличек под ключ

Участников в этом году оказалось больше, чем в прошлом

Порадовала и хорошая погода

В колонне прошли маленький солдат и очаровательная медсестричка

К Вечному огню возложили множество цветов в память о погибших

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