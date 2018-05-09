Ещё
Под собственным знаменем: смотрим лучшие снимки с шествия «Бессмертного полка» в Челябинске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России

Под собственным знаменем: смотрим лучшие снимки с шествия «Бессмертного полка» в Челябинске 

74.ru 33 минуты назад
Фото: 74.ru
Около 100 тысяч челябинцев приняли участие в акции «Бессмертный полк». Огромная колонна прошла от ЮУрГУ по проспекту Ленина до Вечного огня на улице Цвиллинга — 2,5 километра.
Многие челябинцы пришли на шествие с несколькими фотографиями воевавших родственников. В колонне терпеливо шли ветераны и дети. Всё это время участники «Бессмертного полка» рассказывали друг другу о том, как их семью затронула война.
На шествие пришли около 100 тысяч челябинцев
Многие позаботились не только о табличках, но и об обмундировании
Колонну сопровождали автомобили
В колонне был и свой VIP-ряд, в котором шли губернатор Борис Дубровский, мэр Евгений Тефтелев, председатель Заксобрания Владимир Мякуш с дочерью
Участники с гордостью рассказывали о своих родственниках
Но некоторые не скрывали слёз
На шествие пришёл и ветеран Григорий Ваганов, участник штурма Берлина
Папы несли не портреты, а детей
Акция объединила людей разных национальностей
Школьники пришли в специальных накидках защитного цвета
2,5 километра преодолели и люди с ограниченными возможностями
У «Бессмертного полка» Челябинска есть своё знамя
На время шествия проспект Ленина был закрыт для движения транспорта
Многие пришли на шествие с детьми
В колонне звучали песни военных лет  Типографии стали предлагать услуги по изготовлению табличек под ключ
Участников в этом году оказалось больше, чем в прошлом
Порадовала и хорошая погода
В колонне прошли маленький солдат и очаровательная медсестричка
К Вечному огню возложили множество цветов в память о погибших
В День Победы 74.ru провёл онлайн-репортаж. Самые интересные моменты празднования, фото и видео смотрите на нашем сайте.
74.ru: последние новости
«Собирал на него деньги на улице»: южноуральского ветерана оставили без памятника другу-фронтовику До Кыштыма и обратно: ко Дню Победы ветеранов-железнодорожников прокатили на ретропоезде Оператору связи пригрозили штрафом после жалобы южноуральца на рекламу по телефону
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану237
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»29
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде393
Путин спас ветерана на параде Победы529
Порошенко подписал «капитуляцию Германии»69
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение