Около полумиллиона приняли участие в праздничных мероприятиях 9 Мая в Нижегородской области 

9 мая во всех районах области чествовали ветеранов и вспоминали уже ушедших участников ВОВ. В праздничных мероприятиях в Нижегородской области приняли участие 466,4 тысяч человек, в колонне «Бессмертного полка» прошли более 120 тысяч человек. В частности, на торжества в Нижнем Новгороде пришли порядка 100 тысяч человек, в Дзержинске мероприятия посетил каждый четвертый житель города, в Арзамасе — каждый второй.
Перед парадом Победы в Нижнем Новгороде жителей и гостей города поприветствовал глава Нижегородской области Глеб Никитин. После парада он со своей семьей прошел в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего деда Владимира Васильевича Никитина.
Напомним, в Нижегородской области на настоящий момент проживает 2 349 участников Великой Отечественной войны (ВОВ), 300 ветеранов ВОВ-жителей блокадного Ленинграда и 37 613 ветеранов ВОВ-тружеников тыла.