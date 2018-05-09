РПЦ поддержало предложение спрашивать разрешение на аборт у священника

Представитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион поддержал инициативу, согласно которой беременные могут консультироваться со священниками по вопросу абортов. Иларион отметил, что подобная практика уже существует в некоторых регионах страны и приносит свои плоды, передаёт "РИА Новости"

Ранее СМИ сообщали, что в Белгородской области чиновники расширили комиссию, перед которой отчитывается женщина, желающая сделать аборт. Теперь туда помимо врачей входят священнослужители.

Иларион подчеркнул, что при расширении такой практики на всю стране священники не будут принимать ключевого участия в комиссия, так как они всегда будут голосовать против абортов, тем самым парализуя работу собрания.

Однако в некоторых ситуациях наличие представителя церкви может повлиять на женщину в выборе своего решения.

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