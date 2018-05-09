Проведенный в Москве День Победы убедил Биньямина Нетаньяху в глубокой связи между двумя народами

Начиная с 2018 года, 9 мая является общенациональным праздником и в Израиле

— Хочу еще раз сказать, что я очень глубоко чувствую то, насколько важно, что вы пригласили меня сюда — премьер-министра государства Израиль, премьер-министра еврейского народа, и что вы в своих словах упомянули о Холокосте еврейского народа, — сказал он во время встречи с Владимиром Путиным.

По его словам, все это в очередной раз убеждает в глубокой связи между двумя народами.

В свою очередь российский лидер поблагодарил Биньямина Нетаньяху за визит в Москву в праздничный день. Он согласился с тем, что память граждан России и Израиля о событиях Второй Мировой войны и их отношение к нацизму объединяет оба народа, передает «Интерфакс»

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Небольшой московский дворик, спрятанный множеством очень уютных неопалимовских переулков от уже тогда шумного Садового кольца. Пацаны, что постарше, гоняют звонким посвистом голубей, хорохорясь перед подружками, собравшимися погулять на «Девичку», Девичье поле (далее…)

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