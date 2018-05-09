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США ввели санкции против российских оборонных структур
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США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России

США ввели санкции против российских оборонных структур 

Москва24 8 минут назад
Фото: Москва24
Администрация США приняла решение ввести санкции в отношении нескольких российских, иранских, северокорейских и китайских структур, а также организаций из Турции и Саудовской Аравии. Предприятиям инкриминируют нарушение законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщает Госдепартамент Штатов.
В список попал учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк и Научно-производственный концерн «БАРЛ». Ограничения также коснулись Главного управления Генерального штаба. Всего в списки вошли 28 структур.
Правительство США утверждает, что все учреждения оказывали помощь Ирану, Сирии или КНДР в разработке крылатых или баллистических ракет, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Штаты вышли из ядерной сделки по Ирану. После этого Дональд Трамп пообещал заново ввести санкции против арабского государства.
Это решение осудили многие международные организации и лидеры европейских государств. В МИД РФ отметили, что разочарованы решением Вашингтона.
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