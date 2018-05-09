США ввели санкции против оборонных структур России, Ирана, КНДР и Китая 

Вашингтон ввел санкции против ряда российских, иранских, северокорейских, и китайских оборонных структур. Ограничения также коснулись некоторых организаций из Турции, Египта и ОАЭ. Госдеп США разместил уведомление в Федеральном реестре в среду, 9 мая.
Отмечается, что указанные структуры обвиняют в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения.
В частности, в документе учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно— исследовательский институт Министерства обороны России в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «БАРЛ».
Всего в список вошли 28 структур. Санкции в очередной раз ввели в отношении Главного управления Генерального штаба России, отмечает ТАСС. В американском правительстве уверены, что эти структуры в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.
Ранее 9 мая вступил в силу новый пакет санкций Госдепа США против российской госкомпании «Рособоронэкспорт», которые находится под действием ограничений с 2015 года. Новый указ запрещает практически любое сотрудничество американской стороны с «Рособоронэкспортом», в частности, приобретение любой продукции госкорпорации официальными структурами, выдачу лицензий на покупку товаров и иную возможную помощь со стороны США.