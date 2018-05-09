Память советских воинов, погибших во Второй мировой войне, почтили в Финляндии

Белоруссии и ХЕЛЬСИНКИ , 9 мая. / ТАСС /. Церемония памяти советских солдат, погибших в Финляндии в годы Второй мировой войны, состоялась в День Победы в финском городе Ханко . Дипломаты из России Казахстана , представители общественных организаций и соотечественники возложили к гранитным могильным плитам расположенного здесь воинского мемориала венки, цветы и свечи.

В городе захоронены участники героической обороны советской военно-морской базы Ханко в июне-декабре 1941 года. Защитники Ханко, 164 дня противостоявшие врагу, сорвали планы гитлеровцев по прорыву флота в Финский залив. Всего там погребены 453 защитника гарнизона.

"Сердечно приветствую всех собравшихся сегодня здесь, в Ханко, и поздравляю с великим праздником — с Днем Победы! Этот праздник уникальный, воплощающий в себе безмерную радость и вселенскую скорбь, это праздник, священный для всех людей на нашей планете. Важно, чтобы как можно больше людей это понимали, понимали значимость этой победы для всего человечества. Это была победа не только над врагом и оккупантом, это была победа над человеконенавистнической идеологией", — подчеркнул, выступая на мероприятии, посол России в Финляндии Павел Кузнецов

"Сегодня, спустя 73 года, история взывает к нашему разуму и к нашей бдительности. Мы не должны забывать, что идея расового превосходства и исключительности привела к самой кровопролитной войне в истории человечества. Советский Союз принял на себя самые жестокие удары нацистов, за свободу родной земли плечом к плечу сражались русские, белорусы, казахи, украинцы, татары, евреи, представители всех национальностей и вероисповеданий, проживавших на территории СССР, все несли тяжелую ношу войны и все вместе совершили бессмертный подвиг спасения отечества", — отметил посол. Он призвал «не забывать уроков войны» и «быть достойными памяти дедов и отцов», затем собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

У мемориала также состоялась акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие несколько десятков человек. Одна из них — Лилья Вассель — пришла с фотографией своего отца Камиля Асадуллина. «Он из Башкирии , воевал до 1943 года, на Курской дуге, потом было ранение. Он не хотел получать медали, оформлять инвалидность, говорил, что ему некогда, надо работать, так что награды получил уже потом, позже, он застал даже русско-финскую войну 1939-1940 годов, немного рассказывал о ней, а так вообще о войне не любил говорить», — поделилась она.

На среду намечено еще одно шествие «Бессмертного полка», оно пройдет во второй половине дня в одном из центральных районов Хельсинки.