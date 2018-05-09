Полотно из 1800 «синих платочков» собрали в Новороссийске в память о женщинах военных лет

КРАСНОДАР , 9 мая. / ТАСС /. Полотно из 1,8 тыс. кусочков синей ткани с именами женщин военных лет собрали в Новороссийске к 9 мая в рамках акции «Синий платочек», сообщил ТАСС в среду начальник городского управления культуры Вячеслав Матвейчук.

"Мы хотим почтить память матерей, жен — тех, кто трудился в тылу. Когда «Бессмертный полк» подошел к площади у Морского вокзала, было растянуто это полотно, состоящее из треугольников ткани, на которых написаны имена. Сейчас 1800 имен, но мы продолжаем эту акцию, готовимся к 75-летию Победы. Она получила большой отклик, и, может быть, в 2020 году полотно будет настолько гигантским, что нам не хватит и всей площади", — рассказал он.

Данные о женщинах, работавших в тылу, передавали из Новороссийска, Анапы Геленджика , Краснодара, Туапсе Сочи . Все записи переносились в большую тетрадь, а затем вписывались в треугольники из синей ткани. На данный момент площадь полотна — 6 на 6 м.

"Я часто думала о том, что нет памятника женщине, которая трудилась в тылу во время Великой Отечественной войны, ведь от этих женщин зависело очень многое. Помню рассказы мамы, родившейся за год до начала войны, о том, как ей, маленькой, было голодно и холодно. Хочу, чтобы наши дети знали правду", — сказала автор идеи — председатель Новороссийской городской русской национально-культурной общественной организации «Пересвет» Елена Прожогина, слова которой приводит пресс-служба городской администрации.

Такая форма — синие треугольники из ткани — выбрана неслучайно, именно в форме треугольников приходили письма с фронта. Песня «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко — один из символов того времени. Дня Победы, артистка бывала с концертами и у воевавших в Новороссийске красноармейцев.

В годы Великой Отечественной войны большую часть Новороссийска 11 сентября 1942 года после ожесточенных боев заняли части вермахта, город был разделен на две части: линия фронта проходила прямо через него. Важную роль в освобождении города сыграла высадка десанта 4 февраля 1943 года, отбившего плацдарм в районе Суджукской косы. Морские пехотинцы удерживали его 225 дней — до освобождения Новороссийска 16 сентября 1943 года. В оккупированной части Новороссийска к этому моменту остались единицы жителей.