С 9 Мая! Звезды о своих родных-героях 

Никто не забыт, ничто не забыто: знаменитости рассказали PEOPLETALK о родственниках, принимавших участие во Второй мировой войне. Они гордятся семейной историей и трепетно хранят старые фотографии. А ты помнишь военные подвиги своих бабушек и дедушек?
Мой прадедушка, Георгий Кузьмич Батраков, воевал на 1-м Украинском фронте, командовал полком. Был ранен во время освобождения Польши.
Вместе с войсками прадедушка дошел до Берлина в победном 1945 году. После войны ему присвоили звание полковника. Награжден орденами Красного Знамени I и II степени, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени и орденом Богдана Хмельницкого.
После войны вернулся во Львов. Дожил почти до 90 лет, воспитал троих детей. Я видела его последний раз, когда была еще совсем маленькой, это был очень добрый человек!
Елена Кулецкая (35)
Моя бабушка, Мария Ивановна Терехова (в то время она носила фамилию Луговец), будучи 19-летней девушкой, в 1941 году пошла на войну добровольцем. На 2-м Украинском фронте она была санитаркой, вытаскивала раненых солдат с поля боя. В одном из сражений бабушка была контужена, но службу в армии не оставила. Ее перевели в штаб полка связисткой, и она прошла всю войну, дошла до Берлина.
Фронт свел ее с моим дедушкой, Петром Федоровичем Тереховым — 23-летним инженером-механиком эскадрильи. Свадьбу они сыграли уже в мирное время, когда нашли друг друга, вернувшись с фронта домой, — с ранениями, медалями и Великой Победой.
Евгения Малахова (29)
Мой прадедушка, Афанасий Иванович Малахов, в 1941 году окончил Тюнинскую школу с отличием и сразу ушел на войну. Служил на Волховском фронте в разведке. Десять раз он успешно ходил в тыл врага. Получил орден Отечественной войны. В 1946 году демобилизовался и поступил в МХТИ им. Д. И. Менделеева, окончил институт и остался там работать, стал профессором кафедры ОХТ. Его любимая песня: «Вот сейчас беседую с тобой я. Позабудь про грусть, Может, завтра в утро голубое я уйду и больше не вернусь».
Мне приятно, что спустя десятилетия я, его правнучка, сыграла в картине о Великой Отечественной войне «А зори здесь тихие…» одну из пяти зенитчиц, оказавшихся в тылу врага.
Мой дедушка Григорий Тимофеевич Ткаченко, кадровый военный, начал воевать в Севастополе, а закончил в Берлине в 1945 году. Несмотря на многочисленные награды, о войне, как и большинство фронтовиков, вспоминать не любил — слишком тяжело. На сохранившихся семейных снимках его жена, Мария Андреевна Ткаченко.
Татьяна Геворкян (44)
Мой дедушка Кероп Осипович Геворкян с сентября 1938-го по январь 1948 года служил в Красной Армии. В разные периоды службы был курсантом, командиром взвода, старшиной и командиром роты. С июня 1941-го по май 1945 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Участник боев за освобождение Майкопа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, а также Украинской ССР и Польши. Дошел до Берлина.
Был дважды ранен и контужен. Награжден орденами и медалями. К сожалению, из всех сохранилась только медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После окончания войны продолжил службу в армии.
Алёна Чехова
В 1944 году мой дедушка, Леонид Леонтьевич Безруков (тогда 17-летний юноша), был призван в ряды Советской армии и направлен на учебу в авиационную школу. Он окончил ее с отличием и присвоением звания старшего сержанта-механика по авиационному вооружению. Дедушка говорил, что технические работники авиации не были героями, они были солдатами своей родины и честно выполняли долг — ковали победу, носили на своих плечах бомбы и снаряды, чтобы подготовить самолеты для летчиков.
Мария Шумакова (30)
Мой прадед, Григорий Степанович Зимин, капитан гвардии, командовал батареей «катюш». Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и орденом Красного Знамени. Погиб 28 марта 1945 года в деревне Галлагу под Кёнигсбергом.
Ольга Ушакова (37)
Мой дедушка, Алексей Прокофьевич Маслий, ушел на фронт в 20 лет в марте 1943 года и сразу попал на передовую. Воевал в пехоте. Участвовал в битве на Курской дуге, обороне Ленинграда, битве под Нарвой, воевал в Финляндии. Война для него могла закончиться в городе Ромны в Сумской области осенью 43-го. Немцы выстроили на железнодорожном узле мощное оборонительное сооружение, а роте, в которой воевал дедушка, был дан приказ взять станцию. В составе роты было около 70 человек. Как рассказывает дедушка, все происходило утром, но было полное ощущение, что на улице ночь: гитлеровцы оборонялись пулеметами и минометами, от взрывавшейся земли воздух стал черным. До вражеских окопов добрались трое. Немцы отступили за станцию, но фашистский пулемет все равно обрушился на наших солдат — сослуживцы погибли, дедушка остался один. Он был ранен, но продолжал отстреливаться. Вскоре подоспело подкрепление. День победы он встретил в Латвии в звании сержанта.
Снежина Кулова (39)
Военная история у всех одна: призвали, служили, прошли. Мой дедушка, Петр Сидорович Томин, дошел до Венгрии: он охотнее вспоминал о яблоках в венгерском саду, чем о героических эпизодах, а их было немало. Из-за скромности он всегда хранил истории войны в тайне от нас. Это меня всегда удивляло, ведь мы так часто делаем что-то хорошее и ожидаем сиюминутной похвалы.
Дедуля получил ранение, но уничтожил все документы об этом, чтобы его не называли контуженным. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».
Мне кажется, таких храбрых и скромных людей сейчас нет. Я благодарна за то, что имела перед глазами такой достойный пример и мне было на кого равняться. Дедулечка, я горжусь тобой и благодарю за наше мирное небо! Низкий поклон!
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