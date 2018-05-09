С 9 Мая! Звезды о своих родных-героях

Никто не забыт, ничто не забыто: знаменитости рассказали PEOPLETALK о родственниках, принимавших участие во Второй мировой войне. Они гордятся семейной историей и трепетно хранят старые фотографии. А ты помнишь военные подвиги своих бабушек и дедушек?

Мой прадедушка, Георгий Кузьмич Батраков, воевал на 1-м Украинском фронте, командовал полком. Был ранен во время освобождения Польши

Вместе с войсками прадедушка дошел до Берлина в победном 1945 году. После войны ему присвоили звание полковника. Награжден орденами Красного Знамени I и II степени, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени и орденом Богдана Хмельницкого.

После войны вернулся во Львов . Дожил почти до 90 лет, воспитал троих детей. Я видела его последний раз, когда была еще совсем маленькой, это был очень добрый человек!

Моя бабушка, Мария Ивановна Терехова (в то время она носила фамилию Луговец), будучи 19-летней девушкой, в 1941 году пошла на войну добровольцем. На 2-м Украинском фронте она была санитаркой, вытаскивала раненых солдат с поля боя. В одном из сражений бабушка была контужена, но службу в армии не оставила. Ее перевели в штаб полка связисткой, и она прошла всю войну, дошла до Берлина.

Фронт свел ее с моим дедушкой, Петром Федоровичем Тереховым — 23-летним инженером-механиком эскадрильи. Свадьбу они сыграли уже в мирное время, когда нашли друг друга, вернувшись с фронта домой, — с ранениями, медалями и Великой Победой.

Евгения Малахова (29)

Мой прадедушка, Афанасий Иванович Малахов, в 1941 году окончил Тюнинскую школу с отличием и сразу ушел на войну. Служил на Волховском фронте в разведке. Десять раз он успешно ходил в тыл врага. Получил орден Отечественной войны. В 1946 году демобилизовался и поступил в МХТИ им. Д. И. Менделеева, окончил институт и остался там работать, стал профессором кафедры ОХТ. Его любимая песня: «Вот сейчас беседую с тобой я. Позабудь про грусть, Может, завтра в утро голубое я уйду и больше не вернусь».

Мне приятно, что спустя десятилетия я, его правнучка, сыграла в картине о Великой Отечественной войне «А зори здесь тихие…» одну из пяти зенитчиц, оказавшихся в тылу врага.

Мой дедушка Григорий Тимофеевич Ткаченко , кадровый военный, начал воевать в Севастополе , а закончил в Берлине в 1945 году. Несмотря на многочисленные награды, о войне, как и большинство фронтовиков, вспоминать не любил — слишком тяжело. На сохранившихся семейных снимках его жена, Мария Андреевна Ткаченко.

Мой дедушка Кероп Осипович Геворкян с сентября 1938-го по январь 1948 года служил в Красной Армии. В разные периоды службы был курсантом, командиром взвода, старшиной и командиром роты. С июня 1941-го по май 1945 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Участник боев за освобождение Майкопа Краснодара , Ростова-на-Дону, Воронежа, а также Украинской ССР и Польши. Дошел до Берлина.

Был дважды ранен и контужен. Награжден орденами и медалями. К сожалению, из всех сохранилась только медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После окончания войны продолжил службу в армии.

Алёна Чехова

В 1944 году мой дедушка, Леонид Леонтьевич Безруков (тогда 17-летний юноша), был призван в ряды Советской армии и направлен на учебу в авиационную школу. Он окончил ее с отличием и присвоением звания старшего сержанта-механика по авиационному вооружению. Дедушка говорил, что технические работники авиации не были героями, они были солдатами своей родины и честно выполняли долг — ковали победу, носили на своих плечах бомбы и снаряды, чтобы подготовить самолеты для летчиков.

Мой прадед, Григорий Степанович Зимин, капитан гвардии, командовал батареей «катюш». Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и орденом Красного Знамени. Погиб 28 марта 1945 года в деревне Галлагу под Кёнигсбергом

Мой дедушка, Алексей Прокофьевич Маслий, ушел на фронт в 20 лет в марте 1943 года и сразу попал на передовую. Воевал в пехоте. Участвовал в битве на Курской дуге, обороне Ленинграда , битве под Нарвой , воевал в Финляндии . Война для него могла закончиться в городе Ромны в Сумской области осенью 43-го. Немцы выстроили на железнодорожном узле мощное оборонительное сооружение, а роте, в которой воевал дедушка, был дан приказ взять станцию. В составе роты было около 70 человек. Как рассказывает дедушка, все происходило утром, но было полное ощущение, что на улице ночь: гитлеровцы оборонялись пулеметами и минометами, от взрывавшейся земли воздух стал черным. До вражеских окопов добрались трое. Немцы отступили за станцию, но фашистский пулемет все равно обрушился на наших солдат — сослуживцы погибли, дедушка остался один. Он был ранен, но продолжал отстреливаться. Вскоре подоспело подкрепление. День победы он встретил в Латвии в звании сержанта.

Снежина Кулова (39)

Военная история у всех одна: призвали, служили, прошли. Мой дедушка, Петр Сидорович Томин, дошел до Венгрии : он охотнее вспоминал о яблоках в венгерском саду, чем о героических эпизодах, а их было немало. Из-за скромности он всегда хранил истории войны в тайне от нас. Это меня всегда удивляло, ведь мы так часто делаем что-то хорошее и ожидаем сиюминутной похвалы.

Дедуля получил ранение, но уничтожил все документы об этом, чтобы его не называли контуженным. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».

Мне кажется, таких храбрых и скромных людей сейчас нет. Я благодарна за то, что имела перед глазами такой достойный пример и мне было на кого равняться. Дедулечка, я горжусь тобой и благодарю за наше мирное небо! Низкий поклон!

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