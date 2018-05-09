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Сотрудники МО МВД России «Шатурский» Московской области присоединились к акции «Я помню! Я горжусь!»
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Сотрудники МО МВД России «Шатурский» Московской области присоединились к акции «Я помню! Я горжусь!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники МО МВД России «Шатурский» в рамках акции «Я помню! Я горжусь!» посетили по месту жительства женщин-ветеранов органов внутренних дел — тружеников тыла.
Инспекторы Отдела по работе с личным составом от лица руководства и всех сотрудников МО МВД поздравили ветеранов с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, выразили признательность и благодарность за их подвиг, вручили цветы и подарки и пожелали им крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ветераны очень тепло встретили своих гостей, поделились воспоминаниями о жизни, поблагодарили полицейских за оказанное внимание и пожелали им успехов в службе.
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