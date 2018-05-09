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Никита Сошников: «Пока у России не было достойных соперников»
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Никита Сошников: «Пока у России не было достойных соперников» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Нападающий сборной России Никита Сошников, заявленный сегодня тренерским штабом для участия в чемпионате мира, рассказал о своих впечатлениях от турнира в Дании. — Какие остались ощущения от сегодняшней церемонии возложения цветов у памятника советским солдатам? — Это великая история нашей победы. Эмоции только положительные, очень трогательно. — Вас наконец заявили сегодня. — Тренеры говорили готовиться, работать. Решение принималось в последний момент — я мог только тренироваться. — Не падали духом? — Нет, а что падать? У меня боевой настрой. — Обещали, что дадут сыграть? — Ничего не обещали. — А в каком звене вас ждать? — Думаю, пока 13-м нападающим. — Что можете сказать об игре сборной пока? — Статистика все показывает. Пока не было достойных соперников нашего уровня хоккея. Но завтра будет интересный матч. — Вас заявили перед сильными соперниками. Это проблема? — Нет. Можно сказать, что сразу «под танки», но надо готовиться, это будут матчи «шайба в шайбу.» — С одноклубником из чешской сборной Дмитрием Яшкиным не переписывались. — Нет, на чемпионате мира не общались. Но, честно, не видел ни одной игры у чехов. Только хайлайты — как они шведов провоцировали. — Вы и сами горазды спровоцировать соперника, готовы дать отпор. — Это короткий турнир, здесь лучше не удаляться. Если грамотно провоцировать, чтобы соперник получил штрафы — это одно. А самому нервничать и отвечать — совсем другое. — В «Сент-Луисе» предлагают новый контракт? — Мы общаемся, но пока не могу ничего сказать, ясность после чемпионата мира. — Хотите остаться в НХЛ? — Каждый игрок хочет играть в НХЛ, но надо понимать жизненные обстоятельства. Я буду принимать решение летом. (Игорь ЕРОНКО)
Чемпионат мира: Все о сборной России
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