В Уватском районе для подростков пройдет ярмарка вакансий

В Уватском районе 21 мая пройдет ярмарка вакансий для подростков на которой будут работать три информационные площадки.

«Молодежи представят комплекс услуг на трех информационных площадках: «Профориентация» — тренинги и тестирование с целью определения профессиональных наклонностей и выбора сферы деятельности, «Госуслуги» — консультационный пункт по регистрации на ЕСИА, «Трудовое законодательство» — информирование по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении подростков», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в центре Занятости населения Уватского района.

Кроме того, состоится непосредственное общение учащихся с представителями работодателей Уватского района и конкурсная программа презентаций «Профессия моей мечты».