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В Уватском районе для подростков пройдет ярмарка вакансий
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В Уватском районе для подростков пройдет ярмарка вакансий 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Уватском районе 21 мая пройдет ярмарка вакансий для подростков на которой будут работать три информационные площадки.
«Молодежи представят комплекс услуг на трех информационных площадках: «Профориентация» — тренинги и тестирование с целью определения профессиональных наклонностей и выбора сферы деятельности, «Госуслуги» — консультационный пункт по регистрации на ЕСИА, «Трудовое законодательство» — информирование по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении подростков», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в центре Занятости населения Уватского района.
Кроме того, состоится непосредственное общение учащихся с представителями работодателей Уватского района и конкурсная программа презентаций «Профессия моей мечты».
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