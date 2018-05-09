Новоуренгойские красноармейцы с гармонью катят по городу

Сегодня на улицах газовой столицы торжественно и многолюдно. Из общей массы горожан выделяются работники общества «Газпром добыча Ямбург». Они облачены в форму солдат и офицеров Красной Армии.

Их сопровождает раритетная техника: ленд-лизовский американский внедорожник «Виллис», легковушка ГАЗ-М1, известная в народе как «Эмка» и, детище послевоенного автопрома — автомобиль «Победа».

Кстати, с последним авто связана интересная легенда. Говорят, изначально, горьковские конструкторы хотели назвать его «Родиной», на что Сталин остроумно подметил: «И почем мы собираемся „Родину“ продавать»? Пришлось искать другое название…

— Мы пытаемся воссоздать атмосферу победного мая 45 года, когда народ ликовал, гулял и танцевал под переливы гармоней, — пояснили «КС» работники культурного отдела «ГДЯ». Что ж, их замысел удался. Во главе колонны — сотрудники службы безопасности общества, облаченные в форму 40-х годов. За ними следует полуторка с гармонистом, который наяривает мелодии популярных песен Великой Отечественной войны. Когда они вместе с многочисленными работниками предприятия дойдут до трибуны с ветеранами — дружно затянут «День Победы».

Ретро-техника требует тщательного ухода. По нашим данным, с прошлого Дня Победы она хранилась в гараже общества. Незадолго до праздника ее расчехлили, подкрасили, подлатали, провели техосмотр…

Не забывают о торжестве и на месторождениях. С недавних пор там тоже проходят праздничные шествия. В прошлом году на улицы вышли более 600 работников «ЯГД». Сколько их сегодня? Станет известно чуть позже.

Отдельными колоннами на Ямбурге и Заполярном проходят участники «Бессмертного полка». В этом году к ним присоединились жители поселка Новозаполярный, они пронесут портреты героических предков по центральной улице населенного пункта.

Инициатором мероприятия выступил Совет ветеранов боевых действий предприятия.

— Сегодня наши вахтовики возложат живые гвоздики к импровизированным стелам с Вечным огнем — они установлены во всех культурно-досуговых центрах поселков, — сообщили «Красному Северу» в ООО «Газпром добыча Ямбург».